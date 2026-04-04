Στις 11:00 η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης
Μαργαρίτης Σχοινάς, Μακάριος Λαζαρίδης και Ευάγγελος Τουρνάς τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης
Με την ορκωμοσία των τριών νέων μελών της κυβέρνησης (στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο) και την ολοκλήρωση των τελετών παράδοσης–παραλαβής, ολοκληρώνεται η πρώτη κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ανασχηματισμός, που είχε στόχο να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές συνέπειες από την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Κώστα Τσιάρα, με υφυπουργό τον Μακάριο Λαζαρίδη στη θέση του Χρήστου Κέλλα. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ορκίζεται υπουργός Πολιτικής Προστασίας στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ απομακρύνθηκε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, με τις αρμοδιότητές του να μεταβιβάζονται στον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη.
