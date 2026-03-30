Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης λέει ο Φαραντούρης
Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
«Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνο πόλος εναλλακτικής διακυβέρνησης και μπορεί να συσπειρώσει γύρω του διάφορες δημοκρατικές δυνάμεις, το λεγόμενο Δημοκρατικό Τόξο», επισήμανε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στον Politica 89,9, o ευρωβουλευτής Νικόλας Φραντούρης.
Μιλώντας για την προοπτική συμπόρευσής του με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι αυτό δεν το κάνει μόνος του, αλλά γίνεται και από την άλλη πλευρά, διαπιστώνοντας ότι έχουν κοινά σημεία δράσης. Οι δηλώσεις του αυτές, μάλιστα, έρχονται λίγες ώρες μετά την παρουσία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
«Βλέπω ότι ενώνονται οι φωνές μας και συμπίπτουν οι θέσεις μας. Από εκεί κι έπειτα η συμπόρευση με ένα κόμμα κι η ένταξη σε αυτό είναι και κάτι μεταγενέστερο, δευτερεύον. Το βασικό είναι αν ταιριάζουν οι ιδέες σου, αν μπορείτε να ενώσετε τις φωνές σας. Έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα εξουσίας, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, να συσπειρώσει κόσμο γύρω του; Στο πεδίο αποδεικνύεται στην πράξη αν μπορείς να υπάρξεις πολιτικά και προσωπικά με άλλα πρόσωπα κι από εκεί και έπειτα το βλέπεις στην πράξη, όταν κι εφόσον έρθει αυτή η στιγμή. Πρώτα τσεκάρεις, ελέγχεις και διαπιστώνεις αν ταιριάζουν τα χνώτα σας και στη συνέχεια έρχονται όλα τα υπόλοιπα», είπε χαρακτηριστικά.
Στον Politica89,8 και στην εκπομπή “ Καθαρά Πολιτικά ” με τον Χρήστο Κώνστα, φιλοξενήθηκε ο Νικόλας Φαραντούρης θέτοντας με σαφήνεια για πρώτη φορά το πολιτικό του στίγμα, αναδεικνύοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική –κατά τον ίδιο– αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης♬ πρωτότυπος ήχος - Politica.gr
«Δεν υπάρχει επίσημος πολιτικός φορέας από τον Τσίπρα»Αναφορικά με την προοπτική Τσίπρα, ο κ. Φαραντούρης επισήμανε: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος πόλος, με την έννοια του συγκροτημένου φορέα, δηλαδή με αρχή, μέση και τέλος, με καταστατικό κλπ. Όταν με το καλό κατατεθούν αυτά, είμαι πρόθυμος να το συζητήσω, εξάλλου είμαι ο πρώτος που χαιρέτισε την επάνοδο οποιουδήποτε στην πολιτική και γι' αυτό με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ».
