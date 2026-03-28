Χριστοδουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Καθαρή διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά του Μητσοτάκη, χωρίς αστερίσκους και θολά σημεία

Στην ανάγκη διαχωριστικής γραμμής του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο 4ο τακτικό συνέδριο του κόμματος, που γίνεται για δεύτερη μέρα στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο.«Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε; Θέλουμε ένα κόμμα συμπλήρωμα για να μην δήθεν αποσταθεροποιηθεί η χώρα; Ή ένα κόμμα που γίνεται παράταξη και είναι πρωταγωνιστής στη μεγάλη πολιτική αλλαγή; Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή, όπως και η διαχωριστική γραμμή με τη Δεξιά, χωρίς θολά σημεία και χωρίς αστερίσκους», τόνισε ο κ. Χριστοδουλάκης. Υποστήριξε μάλιστα, ότι η διαχωριστική γραμμή θα πρέπει να υπάρχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με καθαρές επιλογές στήριξης δημοτικών συμβούλων στους μεγάλους δήμους.Αιχμές άφησε ο κ. Χριστοδουλάκης και για τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η διεύρυνση του κόμματος είναι αναγκαία αλλά δεν μπορεί να γίνεται «με όρους αντίδεξιάς ή αντιμητσοτάκη», αλλά με όρους συνάφειας. «Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς που ενώ είχαν την επιλογή νομιμοποίησαν την ακροδεξιά του Καμμένου όχι μία αλλά δύο φορές», είπε.Παράλληλα, απέρριψε και τους «φίλους των 2 ευρώ». «Τι κόμμα θέλουμε;Ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή κόμμα που με 2 ευρώ γίνονται ισότιμοι με εμάς;» διερωτήθηκε για να απαντήσει: «Όχι στους φίλους του δίευρου που δεν τους είχαμε ποτέ δίπλα μας στις κρίσιμες κάλπες».Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη, απαιτείται επανασύσταση της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ με αυτοτέλεια, με ιδρυτικό συνέδριο χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και η δημιουργία νέας γενιάς, ως γέφυρα, για να παράγει πολιτικές για τους νέους ανθρώπους.«Οι ευκαιρίες δεν είναι αμέτρητες. Είμαστε ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους και χωρίς προϋποθέσεις, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας», ανέφερε για να καταλήξει: «Κι όμως αλλάζει».