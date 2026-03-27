Στη Λιβύη αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντά τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ
Στη Λιβύη αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντά τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, την Τετάρτη μεταβαίνει στην Τρίπολη
Επίσκεψη στη Λιβύη θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο κ. Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Khalifa Haftar.
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.
Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.
Ο κ. Γεραπετρίτης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Khalifa Haftar.
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.
Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.
