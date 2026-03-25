Παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη η δοξολογία στη Μητρόπολη για την 25η Μαρτίου, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Παρόντες ο πρόεδρος της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι πρόεδροι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκε η δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα παρακολουθήσει και την στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, έφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί με το άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων να αποδίδει τιμές.
Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι πρόεδροι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
