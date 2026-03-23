Ο Φάμελλος απάντησε και επίσημα αρνητικά στην πρόσκληση Ανδρουλάκη, δεν πάει σε εκδήλωση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
«Δεν θεωρώ ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας» λέει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Και επισήμως αρνητικά απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης να παραστεί σε εκδήλωση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Όπως είχε προεξοφληθεί, ο κ. Φάμελλος έριξε «πόρτα» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος είχε στείλει επιστολή τόσο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, τους οποίους προσκάλεσε συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής. Ωστόσο, ο μεν κ. Χαρίτσης παραιτείται αυτή την εβδομάδα από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο δε κ. Φάμελλος είχε ήδη από την συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ αρνηθεί λέγοντας πως «ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου».
Σήμερα απάντησε και τυπικά με επιστολή προς τον κ. Ανδρουλάκη λέγοντας πως ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα χαιρετήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αλλά δεν θα παραστεί στο τραπέζι της εκδήλωσης για το σύνταγμα και τους θεσμούς. «Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας» αναφέρει ο κ. Φάμελλος στην επιστολή του. Διαμηνύει επίσης πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί θετικά «σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες».
Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.
Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.
Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.
Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.
Με εκτίμηση,
Σωκράτης Φάμελλος
Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
