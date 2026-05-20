Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ διέρρευσε διάλογο από απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών μετά από κοπτοραπτική

Όπως αναφέρουν, «σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμη πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής – από απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».







Παράλληλα, κυβερνητικοί κύκλοι στρέφονται προσωπικά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που – όπως ο ίδιος υποστήριξε – είναι “πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά”».



«Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε “πράσινο ΣΥΡΙΖΑ”. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε “πράσινη Ζωή”», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.



Ο διάλογος Ανδρουλάκη με τον Δεμίρη Σύμφωνα με τη διαρροή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρουλάκης και Δεμίρης είχαν έντονο διάλογο, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι ισχυρίζεται ότι «ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του».



Ο διάλογος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον Διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας:



ΔΕΜΙΡΗΣ: Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΑΕ.



ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;



ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη.



ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση μου. Που είναι αυτά τα έγγραφα;



ΔΕΜΙΡΗΣ: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.



ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;



ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν λέω αυτό.



ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησης μου;



ΔΕΜΙΡΗΣ: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.



ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το «ενδιαφέρον» να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση μου.



Νωρίτερα, στην ίδια συνεδρίαση ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Δεμίρη, ζητώντας να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος για την υπόθεση παρακολούθησής του, ενώ απείλησε με «νομικά μέτρα» τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών.



Ανδρουλάκης: Θα σεβαστώ τα φίλαθλα αισθήματα



Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της κοινοβουλευτικής επιτροπής είχαν λάβει χαρακτήρα πρόβας τζενεράλε για όσα θα ακολουθήσουν την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες η αντιπολίτευση αναμένεται να σηκώσει τους τόνους ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ “ζυγίζει” το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του αποτέλεσε η απόφαση 465/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Όπως είπε, η ΑΔΑΕ τού γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης άρσης απορρήτου και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου, τα οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – η ΕΥΠ αρνήθηκε να χορηγήσει.



«Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;» ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του.



Οι πηγές του κόμματος αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε επίσης δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τηλεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν συνέτρεχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Με βάση αυτό, διερωτήθηκε ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που εξακολουθεί να επικαλείται η ΕΥΠ.



Απευθυνόμενος προσωπικά στον κ. Δεμίρη, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ως διπλωμάτης υπηρέτησε επί χρόνια το εθνικό συμφέρον και τη νομιμότητα και τον κάλεσε να εξηγήσει γιατί δεν συμμορφώνεται, όπως είπε, με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας.



Παράλληλα προειδοποίησε ότι εξετάζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του ίδιου του διοικητή της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενδέχεται να στραφεί νομικά κατά του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.



Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε διευκρινίσεις για την αναφορά του διοικητή της ΕΥΠ ότι παρέλαβε την υπηρεσία σε «δύσκολες συνθήκες» και ότι επιδίωξε τη δημιουργία μιας «νέας ΕΥΠ». Επίσης, σχολίασε τις αναφορές του κ. Δεμίρη για την ανάγκη προστασίας των επικοινωνιών των κρατικών αξιωματούχων, υποστηρίζοντας ότι είχε ζητήσει μετά την ανάληψη των καθηκόντων του να ελεγχθούν οι συσκευές υπουργών, βουλευτών και άλλων αξιωματούχων για παράνομα λογισμικά, χωρίς – όπως είπε – να υπάρξει κάποια ενέργεια από την υπηρεσία.



Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ:



«Κύριε Δεμίρη,



πράξατε αυτό που επιτάσσει το καθήκον σας ως Διοικητής της ΕΥΠ και παρευρίσκεστε στην επιτροπή, σε αντίθεση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μαθαίνουμε ότι δεν προσέρχεται επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών.

Βέβαια, αυτή του η άρνηση είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό, ο οποίος έχει υποχρέωση όχι μόνον να προστατεύει την ανεξαρτησία της δικαιοδοτικής κρίσης αλλά και να συνεισφέρει στη λειτουργία της Βουλής και των εκπροσώπων του λαού, στο όνομα του οποίου άλλωστε απονέμεται και η δικαιοσύνη.

Ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.



Και οι κρίνοντες, λοιπόν, κρίνονται.br />

Όμως, κύριε Δεμίρη, προκαλεί αλγεινή εντύπωση – πρώτα από όλα σε εμένα ως στόχο παρακολούθησης – η άρνησή σας να συμμορφωθείτε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 465/2024.

Εκεί κρίθηκε ότι «όταν η απόφαση για τον περιορισμό του απορρήτου των επικοινωνιών χορηγείται βάσει αιτιολογημένου και εμπεριστατωμένου αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή».

Στην δική μου περίπτωση, όμως, η ΑΔΑΕ μου γνωστοποίησε μόνο τον αριθμό της διάταξης και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα οποία η υπηρεσία σας αρνήθηκε να χορηγήσει και με δική σας προσωπική ευθύνη.



Οπότε τα ερωτήματα είναι σαφή:

Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών ως οφείλετε.

Και να είστε σαφής σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ήξεις – αφήξεις. Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ενώπιον μου στην τηλεμαχία του 2023 ότι ουδείς λόγος εθνικής ασφάλειας συνέτρεχε για την παρακολούθησή μου.

Συνεπώς, ποιος είναι ο λόγος απορρήτου που επικαλείστε, όταν ο πολιτικός σας προϊστάμενος, ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος;



Κύριε Δεμίρη,



προέρχεστε από το διπλωματικό σώμα και σε όλη την καριέρα σας υπηρετήσατε το εθνικό συμφέρον και τη νομιμότητα, τώρα γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;

Γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς; Δεν γνωρίζετε τη ζημιά, που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα;

Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου;

Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του Διοικητή της ΕΥΠ.



Ακούγοντας την εισαγωγική σας τοποθέτηση έχω, τέλος, να κάνω δυο επισημάνσεις:

Είπατε ότι αναλάβατε να κάνετε μια νέα ΕΥΠ και παραλάβατε μια κατάσταση σε δύσκολες συνθήκες, εξηγείστε μας τι εννοείτε ακριβώς. Ποιες είναι αυτές οι δύσκολες συνθήκες, που σας ανάγκασαν να κάνετε μια νέα ΕΥΠ;

Δεύτερον, αναφέρατε ότι στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων θέλετε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο προστασίας των επικοινωνιών των αξιωματούχων της χώρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας, είχα ζητήσει να ελεγχθούν τα κινητά υπουργών, βουλευτών και όλων των αξιωματούχων για να προστατευτούν από τα παράνομα λογισμικά. Δεν κάνατε τίποτα. Άρα, περισσότερο βλέπω υποκρισία παρά αγωνία προστασίας της εθνικής ασφάλεια».



ΚΚΕ: ο διοικητής της ΕΥΠ δεν απάντησε επι της ουσίας σε όλες τις ερωτήσεις «Αόριστες» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις απαντήσεις που έλαβε από τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη για την υπόθεση των υποκλοπών κατά την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.



Οι βουλευτές του Περισσού που μετέχουν στις εργασίες της επιτροπής Νίκος Καραθανασόπουλος και Μανώλης Συντυχάκης σε γραπτή δήλωση τους σημειώνουν μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας απέφυγε να απαντήσει «επι της ουσίας σε όλες τις ερωτήσεις».



«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.



Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη” ενώ προσθέτουν “Οι απαντήσεις του κ. Δεμίρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας σε όλες τις ερωτήσεις. Η δε άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα να προσέλθει στην Επιτροπή είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση για την ματαίωση της συνεδρίασης».