Βορίδης για Κωνσταντοπούλου: Είχαμε και τον Πολάκη που ήταν οργίλος, αλλά τώρα έχει ξεπεραστεί κάθε όριο
«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί έτσι» είπε ο Μάκης Βορίδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Μάκης Βορίδης, τον οποίο χθες ειρωνεύτηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας ότι «έχει ξεπεραστεί κάθε όριο».
«Καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν στιγμές που θα ανέβουν οι τόνοι. Χθες όμως το επεισόδιο πυροδοτήθηκε μετά από μια βιντεοσκόπηση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ.
Όπως είπε, μάλιστα, με αφορμή το επεισόδιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, η καταγραφή εντός της Βουλής απαγορεύεται.
«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου. Είχαμε τον Πολάκη που ήταν οργίλος, πλέον όμως έχει ξεπεραστεί κάθε όριο» συνέχισε ο κ. Βορίδης.
Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις αγροτών, χωρίς ωστόσο, όπως είπε, κάτι τέτοιο να συνιστά πολιτικό ζήτημα.
Ειδικά, δε, για τον Γρηγόρη Βάρρα, είπε: «Μιλάμε για άνθρωπο που την περίοδο 2020-2024 δεν είπε τίποτα σε κανέναν, το 2024 κάνει 3 διαδοχικές καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να πει τίποτα για το έγγραφο, μετά κάνει 700 σελίδες υπόμνημα στον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά έρχεται στην Εξεταστική χωρίς να πει τίποτα. Και την ημέρα της Ολομέλειας, όπου έχουν τελειώσει όλα, ξαφνικά θυμάται».
«Αυτούς τους μάρτυρες το δικαστήριο τούς κοιτάζει περίεργα», κατέληξε ο κ. Βορίδης.
