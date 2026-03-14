Χατζηδάκης: 1 δισ. ευρώ πληρωμές στους αγρότες μέχρι το τέλος Ιουνίου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις. Ειδικότερα, όπως ανέφερε:είναι:* Να εφαρμοστούν λύσεις για μεγαλύτερες και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Είτε με συγχωνεύσεις, είτε με ανταλλαγές, είτε με αναδασμό όσο περισσότερο γίνεται.* Να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση και δια βίου μάθηση των αγροτών, κατά τα πρότυπα της αμερικανικής γεωργικής σχολής στην Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα, ισχυρά κίνητρα για να μπουν στην παραγωγή περισσότεροι νέοι αγρότες.* Να διαμορφωθεί το πλαίσιο ώστε οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι να μην είναι αναγκασμένοι να είναι βασικά μετρητές των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά να είναι, όπως το θέλουν, σύμβουλοι του αγρότη στο χωράφι.• Να δομηθεί ένα πλαίσιο για τη συνεργασία των αγροτών, μέσα από ομάδες παραγωγών και cluster. Οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί δεν πρέπει να είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας.• Να γίνουν οι καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή με πιο σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής.• Να γίνει ο Έλληνας αγρότης, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, ένας σύγχρονος επιχειρηματίας., μέσα στο 2026:• Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη βιομηχανία και τις επενδύσεις, με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.• Ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο και ενσωματώνονται σε αυτό οι πολεοδομίες.• Προχωρούν τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία.• Ενισχύεται περαιτέρω η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, μέσα από το μετασχηματισμό της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, με ειδικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις που εξάγουν σε διεθνείς αγορές.που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλία, καθώς φιλοξενεί πολλές περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος όπως το Πήλιο, η Λίμνη Πλαστήρα, οι Σποράδες, τα Τρίκαλα, ο Όλυμπος :• Τις επόμενες μέρες οριστικοποιείται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό. Για να αναπτύσσεται ο τουρισμός μας οργανωμένα και με σεβασμό στο περιβάλλον.• Επίσης, το επόμενο διάστημα θα καταρτιστεί πλαίσιο κατάταξης των τουριστικών μονάδων με βάση «πράσινα» κριτήρια.• Μέσα στο 2026, θα προωθηθεί σύμβαση παραχώρησης για τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Αγχιάλου. Καθώς και ενέργειες αξιοποίησης λιμανιών όπως του Βόλου, και πολλών μαρίνων σε όλη τη χώρα.Παράλληλα, τρέχουν ταα, που αφορούν κάθε Περιφέρεια και κάθε Νομό της χώρας. Με συγκεκριμένα έργα που δίνουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελληνική Περιφέρεια.«Η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028 – 2034. Διαπραγμάτευση στην οποία η Ελλάδα ήδη συμμετέχει ενεργά», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:«Με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο έως πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. Γι’ αυτό συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Γι’ αυτό περιορίσαμε την ανεργία από 18% στο 7,5%. Γι’ αυτό οι καταθέσεις από το 2019 έχουν αυξηθεί από 151 σε 221 δισ. ευρώ - με τα τρία πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Εφαρμόζουμε μια οικονομική πολιτική που είναι ταυτόχρονα πατριωτική και κοινωνική. Πατριωτική διότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, και κοινωνική διότι στέκεται στην πράξη δίπλα στους κοινωνικά ασθενέστερους.Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που γνωρίζει πώς να κρατά την οικονομία όρθια. Η μόνη παράταξη που κάνει την Ελλάδα ισχυρότερη διεθνώς, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Χάρη σε αυτό το κόμμα η Ελλάδα έχει μείνει όρθια από το 1974 ίσαμε σήμερα.Συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια. Χωρίς μεγάλα λόγια, με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα καταφέρουμε!».