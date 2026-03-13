Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους η απόφασή του να παραδώσει την έδρα
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξηγεί ότι «οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών» και ότι «οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος»
Την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Πέμπτης, σχολίασε σήμερα, Παρασκευή ο Θάνος Πλεύρης.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει λόγο για «πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» εξηγώντας ότι «οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών» και ότι «οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος».
Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος. Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του @Odysseas_ αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους.
Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος. Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 13, 2026
Όλη η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα