Δένδιας: Δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου το γρηγορότερο δυνατόν με Βουλγαρία και Ρουμανία

Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη το ζήτημα της καινοτομίας στην άμυνα και του κανονισμού SAFE, για τον οποίο ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει του SAFE II