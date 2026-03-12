Δένδιας: Δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου το γρηγορότερο δυνατόν με Βουλγαρία και Ρουμανία
Δένδιας: Δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου το γρηγορότερο δυνατόν με Βουλγαρία και Ρουμανία
Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη το ζήτημα της καινοτομίας στην άμυνα και του κανονισμού SAFE, για τον οποίο ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση ενόψει του SAFE II
Στην ανάγκη αλληλεπίδρασης του ελληνικού και του βουλγαρικού συστήματος αμυντικής καινοτομίας αναφέρθηκε από τη Σοφία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε τη γειτονική χώρα μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Zapryanov Atanas. Κατά την έναρξη της επίσκεψής του ο Έλληνας Υπουργός έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov, ενώ στην συνέχεια μετέβη στο
Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, όπου μετά την επίσημη υποδοχή συναντήθηκε με τον ομόλογό του.
«Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, σχολάζοντας για την ελληνική αμυντική συνδρομή στη Βουλγαρία πως «θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Atanas, στο αίτημα σου - στο αίτημα της Βουλγαρίας - για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν», με φόντο την μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot, αλλά και ζεύγους μαχητικών f-16 κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Κατά τη διμερή συνάντηση υπογραμμίσθηκε η κοινή βούληση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας. Συμφωνήθηκε, ακόμη, ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, κυρίως στο πλαίσιο του Κανονισμού SAFE, για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κ. Δένδιας εστίασε στην ανάγκη αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου το γρηγορότερο δυνατόν με Βουλγαρία και Ρουμανία.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Zapryanov Atanas,
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να έρθω στη Σόφια και ευχαριστώ για την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό, κύριο Andrey Gyurov.
Είχα έρθει δυο φορές στη Σόφια ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι μια τρίτη φορά ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρομαι επίσης που και ο καιρός με καλοδέχεται. Κάτι σημαίνει κι αυτό κατά την άποψη μου για τις σχέσεις μας.
Εμείς όπως ξέρετε ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεων μας με τη Βουλγαρία. Μέσω της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης το 2003», πρωτοστατήσαμε τότε για να γίνει και η Βουλγαρία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και βεβαίως, είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας. Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Atanas, στο αίτημα σου - στο αίτημα της Βουλγαρίας - για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.
Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones.
Επίσης, έχω στείλει δυο Ανώτατους Αξιωματικούς για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Σήμερα, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πέραν της παρούσας κρίσης.
Καταρχήν, όπως ελέχθη και από τον Βούλγαρο ομόλογο μου, για το θέμα της κινητικότητας. Και πράγματι την πρωτοβουλία την έχουν τα Υπουργεία Μεταφορών, αλλά ενδιαφέρει πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας.
Υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου, για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου, και μάλιστα, αγαπητέ μου Atanas, η δεύτερη φέρει και τη δική σου υπογραφή.
Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και με τους Ρουμάνους συνάδελφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν.
Συζητήσαμε, επίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην Άμυνα και τον κανονισμό SAFE. Νομίζω ότι ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση εν όψει του SAFE II. Χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, ώστε συνομιλώντας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Εμείς, στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε μια ατζέντα που την ονομάζουμε «Ατζέντα 2030», συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε «Ασπίδα του Αχιλλέα». Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» που χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως, γενικά, η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης.
Οι δύο χώρες μας δεν είμαστε «μεγάλες χώρες», κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη.
Και πάλι ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Σόφια για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο πλαίσιο του γεύματος εργασίας που θα ακολουθήσει.
Σας ευχαριστώ θερμά».
Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, όπου μετά την επίσημη υποδοχή συναντήθηκε με τον ομόλογό του.
«Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, σχολάζοντας για την ελληνική αμυντική συνδρομή στη Βουλγαρία πως «θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Atanas, στο αίτημα σου - στο αίτημα της Βουλγαρίας - για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν», με φόντο την μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot, αλλά και ζεύγους μαχητικών f-16 κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Κατά τη διμερή συνάντηση υπογραμμίσθηκε η κοινή βούληση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας. Συμφωνήθηκε, ακόμη, ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, κυρίως στο πλαίσιο του Κανονισμού SAFE, για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κ. Δένδιας εστίασε στην ανάγκη αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου το γρηγορότερο δυνατόν με Βουλγαρία και Ρουμανία.
We are pleased to cooperate with Bulgaria in the field of Defence. We believe that we had an obligation to respond to the request to assist in countering the threats Bulgaria faces because of the war in Iran.— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 12, 2026
I am very proud and happy that a Greek #PATRIOT battery is shielding a… pic.twitter.com/DuMZxQAj97
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Zapryanov Atanas,
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να έρθω στη Σόφια και ευχαριστώ για την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό, κύριο Andrey Gyurov.
Είχα έρθει δυο φορές στη Σόφια ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι μια τρίτη φορά ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρομαι επίσης που και ο καιρός με καλοδέχεται. Κάτι σημαίνει κι αυτό κατά την άποψη μου για τις σχέσεις μας.
Εμείς όπως ξέρετε ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεων μας με τη Βουλγαρία. Μέσω της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης το 2003», πρωτοστατήσαμε τότε για να γίνει και η Βουλγαρία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και βεβαίως, είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας. Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Atanas, στο αίτημα σου - στο αίτημα της Βουλγαρίας - για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.
Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones.
Επίσης, έχω στείλει δυο Ανώτατους Αξιωματικούς για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Σήμερα, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πέραν της παρούσας κρίσης.
Καταρχήν, όπως ελέχθη και από τον Βούλγαρο ομόλογο μου, για το θέμα της κινητικότητας. Και πράγματι την πρωτοβουλία την έχουν τα Υπουργεία Μεταφορών, αλλά ενδιαφέρει πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας.
Υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου, για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου, και μάλιστα, αγαπητέ μου Atanas, η δεύτερη φέρει και τη δική σου υπογραφή.
Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και με τους Ρουμάνους συνάδελφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν.
Συζητήσαμε, επίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην Άμυνα και τον κανονισμό SAFE. Νομίζω ότι ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση εν όψει του SAFE II. Χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, ώστε συνομιλώντας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας.
Εμείς, στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε μια ατζέντα που την ονομάζουμε «Ατζέντα 2030», συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε «Ασπίδα του Αχιλλέα». Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» που χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως, γενικά, η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης.
Οι δύο χώρες μας δεν είμαστε «μεγάλες χώρες», κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη.
Και πάλι ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Σόφια για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο πλαίσιο του γεύματος εργασίας που θα ακολουθήσει.
Σας ευχαριστώ θερμά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα