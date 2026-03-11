Παπασταύρου: Η σύμβαση Ελλάδας-Chevron ακυρώνει τις παράνομες αξιώσεις της Λιβύης
Παπασταύρου: Η σύμβαση Ελλάδας-Chevron ακυρώνει τις παράνομες αξιώσεις της Λιβύης

«Η Chevron - η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία - αγνοεί την ρηματική διακοίνωση της Λιβύης και της λέει "δεν σας ακούω"» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Xρήστος Μπόκας
Τη διπλωματική σημασία της συμφωνίας Ελλάδας-Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή νότια της Κρήτης επισήμανε ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στη Βουλή σήμερα Τετάρτη.

Με παρέμβασή του στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όπου συζητούνται οι σχετικές συμβάσεις είπε: «Η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ότι αφού ήρθε η Chevron από μόνο του αυτό σημαίνει εγγυήσεις ασφαλείας. Έρχεται η Chevron, συμφωνεί και υπογράφει για μια περιοχή η οποία αντικειμενικά αυτή την στιγμή δεν είναι οριοθετημένη και η Λιβύη έχει καταθέσει ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ που λέει ότι "το 83% των περιοχών που λένε οι Έλληνες είναι δικά μας"».

«Σε αυτή την περιοχή η Chevron - η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία - αγνοεί την ρηματική διακοίνωση και λέει στην Λιβύη "δεν σας ακούω". Για μια περιοχή που η Λιβύη παράνομα και καταχρηστικά λέει επίσημα στον ΟΗΕ ότι δεν είναι της Ελλάδας αλλά δικό τους έρχεται μια εταιρεία και ενισχύει την ελληνική θέση» κατέληξε στην αναφορά του για το θέμα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Xρήστος Μπόκας
