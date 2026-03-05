Παπασταύρου: Επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός χώρα φυσικού αερίου
Τι απάντησε ο Υπουργός για τη ρήτρα της συμφωνίας με την Chevron
Τον σχεδιασμό της κυβέρνηση να μετατρέψει την Ελλάδα από βασικό ενεργειακό κόμβο σε χώρα παραγωγό φυσικού αερίου περιέγραψε στη Βουλή ο κ. Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζοντας τις συμβάσεις υδρογονανθράκων με την Chevron.
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανέφερε πως «η Ελλάδα κάνει άλμα και από ενεργειακός κόμβος βάζει τα θεμέλια με τις συμφωνίες της Chevron και της Exon για παραγωγή φυσικού αερίου. Αυτή η προοπτική δεν μπορεί να προεξοφληθεί καθώς στηρίζεται στο αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα. Όπως δεν μπορεί να προεξοφληθεί έτσι δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ότι γίναμε αξιόπιστος ενεργειακός κόμβος δεν ήταν αυτονόητη εξέλιξη. Η κυβέρνηση επένδυσε σε αυτό με υποδομές. Αυτές οι υποδομές μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την γεωγραφική μας θέση μας σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Η χώρα μας μετατράπηκε σε κεντρική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και πλεον επιδιώκουμε να γίνουμε παραγωγός φυσικού αερίου».
«Αυτή η διαδικασία μας οδηγεί στην παραγωγή αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Δεν λέει κανείς ότι θα γίνουμε Νορβηγία ή Κατάρ, όμως είναι πλούτος πατρίδας μας και οφείλουμε να διερευνήσουμε αν θα τον εκμεταλλευτούμε» είπε σε άλλο σημείο.
Ο υπουργός έσπευσε να απαντήσει και στην κριτική που ασκήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για ρήτρα που προστέθηκε στην συμφωνία με την Chevron και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. «Μια ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί» ανέφερε αρχικά ο κ. Παπασταύρου για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων είναι νομική πρακτική που αφορά την προστασία και κατανομή ευθύνης σε οποιοδήποτε αποζημιωτικό δικαίωμα μπορεί να έχει κάποιος. Δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση αυτών των περιπτώσεων. Η μέση γραμμή μεταξύ Ν. Κρήτης και Λιβύης αν αυτή η μέση γραμμή μετακινηθεί συμπαρασύρει το πλευρικό. Αυτό είναι και τίποτε άλλο. ‘Οπως όταν κάναμε την συζήτηση στο νομοσχέδιο για το CCS και με ρωτήσατε για τον ΑΔΜΗΕ και σας είπα ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε την θέση του κράτους στις υποδομές με τον ίδιο τρόπο σας λέω ότι το πλευρικό έχει να κάνει με οποιοδήποτε μετακίνηση του Νοτίου».
Νωρίτερα, το θέμα με την προσθήκη της ρήτρας στην σχετική συμφωνία έθεσε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης. «Όλες οι προηγούμενες συμβάσεις που ψηφίστηκαν στην Βουλή δεν είχαν αυτή τη ρήτρα, ήταν ατελείς; Η εικόνα που εκπέμπετε στο εσωτερικό και στους γείτονες είναι ότι η συμβάσεις μέχρι τελευταία στιγμή ήταν ατελείς. Η προσθήκη ήταν επιλογή της κυβέρνησης ή απαίτηση της εταιρείας; Όσο δεν απαντάμε επαρκώς η φημολογία οργιάζει. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν εμπεριείχαν αυτή τη φράση. Αφήνετε παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων εξ ανατολών; Ελπίζω πως όχι, αλλά με γνήσια αγωνία περιμένω απαντήσεις».
Συνεργάτες του κ Παπασταύρου σε συνομιλία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες επισήμαναν πως η ρήτρα είναι προστατευτική για το δημόσιο συμφέρον και προστέθηκε με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς.
Διαβεβαίωσαν ότι δεν εκχωρείται ούτε προαναγγέλεται η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων υποστηρίζοντας ότι η ρήτρα αποτρέπει αξιώσεις αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περίπτωση που η περιοχή παραχώρησης μεταβληθεί από ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας Λιβυης.
Σε 12 μήνες η πρώτη ερευνητική γεώτρησηΟ κ. Παπασταύρου δεσμεύτηκε όπως είπε για να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε «σε 12 μήνες - αρχές του 2027 - να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια και αυτό είναι εθνική επιτυχία που ξεκίνησε με ενέργειες του Γ. Μανιάτη. Πέραν από τον Γ. Μανιάτη και την κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έκανε προκηρύξεις το 2014. Όμως τώρα είναι η ώρα ώστε αυτή η διαχρονική προσπάθεια με διαφορετικές κυβερνήσεις να φτάσει στο σημείο της εξερεύνησης».
