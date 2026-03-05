Υπουργείο Εξωτερικών: 162 Έλληνες έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή
Υπουργείο Εξωτερικών: 162 Έλληνες έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή
Το Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει σε πλήρη ετοιμότητα για νέες επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του Υπουργείου Εξωτερικών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από περιοχές που πλήττονται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν με την καθοδήγηση του υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις κεντρικής και της εξωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:
· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.
· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.
· 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.
«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» προσθέτει η ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως εδώ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ, ολοκληρώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:
· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.
· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.
· 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.
«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» προσθέτει η ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως εδώ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα