Ψηφοφορία θρίλερ για την επιστολική των Απόδημων Ελλήνων

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων υπέρ της διευκόλυνσης των ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή αναμένεται να ψηφίσουν 188 βουλευτές από τις ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ