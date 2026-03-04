Ψηφοφορία θρίλερ για την επιστολική των Απόδημων Ελλήνων
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων υπέρ της διευκόλυνσης των ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή αναμένεται να ψηφίσουν 188 βουλευτές από τις ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
Σε θρίλερ αναμένεται να εξελιχθεί η ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που διευκολύνει περαιτέρω τους έλληνες του εξωτερικού να μετέχουν στις εθνικές εκλογές μετά την κεντρική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην στηρίξει τις προωθούμενες ρυθμίσεις.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ρύθμιση για την επιστολική ψήφο καθώς για την διάταξη της τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού είχε διαφανεί από νωρίς ότι δεν προκύπτουν συνθήκες για την επίτευξη της ευρύτατης πλειοψηφίας των 200 βουλευτών.
Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων υπέρ της διευκόλυνσης των ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν με επιστολή αναμένεται να ψηφίσουν 188 βουλευτές από τις ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με παρέμβασή της στην Ολομέλεια λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας είπε ότι θα καταψηφίσει την τριεδρική αλλά θα «έως την τελική στιγμή θα βασανίσουμε την σκέψη μας για θετική ψήφο στην επιστολική ώστε να μην φανούμε ασυνεπείς με θέσεις αρχής». Υπενθυμίζεται πως η Πλεύση Ελευθερίας έχει 5 βουλευτές οι οποίοι αν ψηφίσουν θετικά θα ανεβάσουν την πλειοψηφία στους 193.
Απο εκεί και πέρα η αναζήτησή των υπόλοιπων θα γίνει στην δεξαμενή των 27 ανεξάρτητων.
Σίγουρη πρέπει να θεωρείται η στήριξη του νομοσχεδίου από τους Χάρη Κατσιβαρδά και Κώστα Φλώρο μιας και οι δύο πρώην «Σπαρτιάτες» υπερψηφίζουν όλα τις κυβερνητικές διατάξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ όλων των διατάξεων θα ψηφίσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ως θέση αρχής.
Θετική ψήφο αναμένεται να δώσουν και οι 4 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη καθώς και η κα Κυριακή Μάλαμα και ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Μπουρχαν Μπαράν.
Υπενθυμίζεται πως ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν τις προωθούμενες ρυθμίσεις ενώ η Κουμουνδούρου μετά από αρκετές παλινδρομήσεις αναφορικά με την στάση που θα κρατήσει στην επιστολική ψήφο, αποφάσισε τελικά να δηλώσει «παρών».
