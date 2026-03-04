Αλλαγές στο νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων προανήγγειλε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι υπάρχει επί της αρχής συμφωνία να δοθεί δυνατότητα στους εκτός επικράτειας εκλογείς να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο