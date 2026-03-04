Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: «Πυρετός» τηλεφωνημάτων και συναγερμός για τις οικονομικές συνέπειες

«Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο», τονίζουν από την κυβέρνηση, δείχνοντας έτσι και το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη