Τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με Αντόνιο Κόστα για την Κύπρο
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Δευτέρας (2/3) τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κόστα για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Αντόνιο Κόστα εξέφρασε την υποστήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Κύπρο μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ αλλά και την εκτίμησή του προς την Ελλάδα για την άμεση στρατιωτική υποστήριξή της προς την Κύπρο.
Αναλυτικά ανέφερε:
«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της Χεζμπολάχ, εξέφρασα την αταλάντευτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Κύπρο.
Εξέφρασα επίσης την εκτίμησή μας προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση στρατιωτική υποστήριξη που παρείχε η Ελλάδα στην Κύπρο».
I conveyed the EU’s unwavering support and solidarity with Cyprus in a call with President @Christodulides following the recent attacks by Hezbollah.— António Costa (@eucopresident) March 2, 2026
I also expressed our appreciation to Prime Minister @kmitsotakis for the swift military support provided by Greece to Cyprus.
