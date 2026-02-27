Παρασκήνια από τη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα στο διπλωματικό σώμα - Η απουσία Κίμπερλι και τα... εθνικά μπιφτεκάκια του σεφ Βασίλη Μπέκα



Οι Μανιάτες και οι προσκλήσεις

Το μενού διά χειρός του σεφ της Προεδρίας, Βασίλη Μπέκα

Πέραν των ξένων διπλωματών, το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε οκαι τον ΣΥΡΙΖΑ ηενώ ανάμεσα στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ήταν οπου ήταν υφυπουργός στο ΥΠΕΞ και τώρα είναι υφυπουργός Οικονομικών και φυσικά ο ΥΦΥΠΕΞη. Από το υπουργείο Άμυνας, ο υφυπουργός κ.που έχει προσωπική σχέση ετών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από δεκαετίες και βέβαια οι αρχηγοί των όπλων με πρώτο τονστρατηγό Δημήτριο Χούπη.Μάλιστα ο Πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Δαβάκη να παραστεί στην επέτειο της έναρξης της Επανάστασης του ’21 στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη της Μάνης. Ως γνωστόν οι Μανιάτες υποστηρίζουν και μάλιστα βασίμως ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από την Μάνη όταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης επέβαλλε «τρέβα» (ανακωχή) μεταξύ των φιλοπόλεμων πατριών (οικογενειών) της Μάνης και συγκέντρωσε πάνω από 2000 παλικάρια στην πλατεία της Αρεόπολης στις 17 Μαρτίου 1821, οι οποίοι εκστράτευσαν και μετά από δυο μέρες κατέλαβαν την Καλαμάτα.Εκτός από την πρόσκληση του κ. Δαβάκη να τιμήσει ο Πρόεδρος την Μάνη, πρόσκληση την οποία αποδέχθηκε, ο κ. Τασούλας δέχθηκεαπό εκπροσώπουςκαινα επισκεφτεί τις χώρες τους. Οι προσκλήσεις αυτές θα τύχουν εξέτασης με μεγεθυντικό φακό από την διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας πρέσβη κυρίαπου έχει ανοιχτή γραμμή με το ΥΠΕΞ και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.Την παράσταση έκλεψαν οι κάμποσοιπου ήταν παραταγμένοι παντού εντός του Προεδρικού φορώντας άψογες φουστανέλες και διατηρώντας σταθερό ένα βλέμμα δωρικό που εντυπωσιάζει τους ξένους. Το μενού δια χειρός του chef της Προεδρίαςήταν λιτό, αλλά εκλεκτό. Πάνω σε τρία μεγάλα μακρόστενα τραπέζια στην μεγάλη αίθουσα χορού του Προεδρικού με τους μυθικούς πολυέλαιους και τα έπιπλα εποχής υπήρχαν πιατέλες με ντοματίνια, μπαστουνάκια καρότου και αγγουριού, αρκετά καναπεδάκια και βεβαίως μικρά σουβλάκια κοτόπουλου, καπνιστός σολομός και φυσικάπου είναι η σπεσιαλιτέ της κουζίνας της Προεδρίας σε αυτές τις περιπτώσεις και έγιναν για μια ακόμα φορά ανάρπαστα. Σε σχετικές ερωτήσεις στους αρμοδίους, η απάντηση ήταν λιτή: Η συνταγή για τα μπιφτεκάκια φυλάσσεται στηνως … εθνικό μυστικό!