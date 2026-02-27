Παρασκήνια από τη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα στο διπλωματικό σώμα - Η απουσία Κίμπερλι και τα... εθνικά μπιφτεκάκια του σεφ Βασίλη Μπέκα
Παρασκήνια από τη δεξίωση του ΠτΔ Κώστα Τασούλα στο διπλωματικό σώμα - Η απουσία Κίμπερλι και τα... εθνικά μπιφτεκάκια του σεφ Βασίλη Μπέκα
Οι πρέσβεις που ξεχώρισαν, η ατάκα Μητσοτάκη για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι ευσταλείς εύζωνες
Αι γενεαί πάσαι της Οικουμένης, εκπρόσωποι διπλωμάτες από όλες τις φυλές του Ισραήλ κατέφθασαν στο Προεδρικό Μέγαρο για τη δεξίωση προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Εκ των πρέσβεων που ξεχώρισαν με το σοβαρό ύφος και το εντελώς ευρωπαϊκό παράστημα, ήταν ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάϊ Ερτσιγιές και η πρέσβης της Αλβανίας κυρία Λουέλα Χαζνταράγκα. Και οι δύο συνδύαζαν τα χαμόγελα με την αυτοπεποίθηση και είχαν θερμή συνομιλία με τον κ. Τασούλα και την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Η κυρία Παπαδοπούλου φορούσε κόκκινο σακάκι και εκπροσωπούσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ήταν πλήρως καλά πλέον μετά την περιπέτεια με τη γρίπη που την ταλαιπώρησε πρόσφατα στην Αμερική, δεχόταν συνεχώς ευχές και το εύλογο ενδιαφέρον από μια σειρά από διπλωμάτες.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν στη δεξίωση από την αρχή, αλλά έφτασε στο τέλος των χειραψιών που όλοι οι πρέσβεις αντάλλασσαν με τον Πρόεδρο, ένας-ένας στη σειρά και τον υποδέχτηκε στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου η Γενική Γραμματέας της Προεδρίας, πρέσβης κυρία Αλίκη Χατζή.
Στην ομιλία του, η οποία έγινε στα αγγλικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έκρυψε ότι αμφισβητούνται οι κανόνες πάνω στους οποίους δομήθηκε η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας και ότι το παγκόσμιο τοπίο έχει καταστεί εξαιρετικά ασταθές. Παρόλα αυτά έκλεισε με την πρόποση αυτή η χρονιά να σηματοδοτήσει το τέλος των βίαιων συγκρούσεων. Αρκετοί πρέσβεις τον συνεχάρησαν για την ομιλία αυτή με την οποία είπε όσα έπρεπε να πει για τη διεθνή αβεβαιότητα χωρίς ταυτόχρονα να προκαλέσει ανεπιθύμητους κραδασμούς.
Η απουσία της ΚίμπερλιΗ μεγάλη απουσία της ημέρας ήταν αυτή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία βρισκόταν στις ΗΠΑ και γι’ αυτό η Πρεσβεία έστειλε στο Προεδρικό τον Επιτετραμμένο Τζέι Ρέϊμαν, Νο3 της πρεσβείας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθώς αποδεχόταν τον χαιρετισμό του Ρέιμαν αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει μια χώρα για να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, από τη στιγμή που είναι όπως όλοι ομολογούν «best ever», («καλύτερες από ποτέ»). Σε εκείνο το σημείο βρισκόταν δίπλα στον Πρόεδρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κάτι σχολίασε, αλλά δεν ακούστηκε. Ειρήσθω εν παρόδω, η τακτική μηνιαία επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κλείστηκε για τις 10 Μαρτίου.
Η ομιλία Τασούλα και τα συγχαρητήρια
Πέραν των ξένων διπλωματών, το ΠΑΣΟΚ εκπροσώπησε ο Δημήτρης Μάντζος και τον ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου, ενώ ανάμεσα στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ήταν ο Γιώργος Κώτσηρας που ήταν υφυπουργός στο ΥΠΕΞ και τώρα είναι υφυπουργός Οικονομικών και φυσικά ο ΥΦΥΠΕΞ Χάρη Θεοχάρη. Από το υπουργείο Άμυνας, ο υφυπουργός κ. Θανάσης Δαβάκης που έχει προσωπική σχέση ετών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από δεκαετίες και βέβαια οι αρχηγοί των όπλων με πρώτο τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Οι Μανιάτες και οι προσκλήσεις
Μάλιστα ο Πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Δαβάκη να παραστεί στην επέτειο της έναρξης της Επανάστασης του ’21 στις 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη της Μάνης. Ως γνωστόν οι Μανιάτες υποστηρίζουν και μάλιστα βασίμως ότι η Επανάσταση ξεκίνησε από την Μάνη όταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης επέβαλλε «τρέβα» (ανακωχή) μεταξύ των φιλοπόλεμων πατριών (οικογενειών) της Μάνης και συγκέντρωσε πάνω από 2000 παλικάρια στην πλατεία της Αρεόπολης στις 17 Μαρτίου 1821, οι οποίοι εκστράτευσαν και μετά από δυο μέρες κατέλαβαν την Καλαμάτα.
Εκτός από την πρόσκληση του κ. Δαβάκη να τιμήσει ο Πρόεδρος την Μάνη, πρόσκληση την οποία αποδέχθηκε, ο κ. Τασούλας δέχθηκε αρκετές προσκλήσεις από εκπροσώπους προέδρων και βασιλέων να επισκεφτεί τις χώρες τους. Οι προσκλήσεις αυτές θα τύχουν εξέτασης με μεγεθυντικό φακό από την διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου της Προεδρίας πρέσβη κυρία Ελένη Γκουλούση που έχει ανοιχτή γραμμή με το ΥΠΕΞ και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Το μενού διά χειρός του σεφ της Προεδρίας, Βασίλη ΜπέκαΤην παράσταση έκλεψαν οι κάμποσοι δίμετροι εύζωνες που ήταν παραταγμένοι παντού εντός του Προεδρικού φορώντας άψογες φουστανέλες και διατηρώντας σταθερό ένα βλέμμα δωρικό που εντυπωσιάζει τους ξένους. Το μενού δια χειρός του chef της Προεδρίας Βασίλη Μπέκα, ήταν λιτό, αλλά εκλεκτό. Πάνω σε τρία μεγάλα μακρόστενα τραπέζια στην μεγάλη αίθουσα χορού του Προεδρικού με τους μυθικούς πολυέλαιους και τα έπιπλα εποχής υπήρχαν πιατέλες με ντοματίνια, μπαστουνάκια καρότου και αγγουριού, αρκετά καναπεδάκια και βεβαίως μικρά σουβλάκια κοτόπουλου, καπνιστός σολομός και φυσικά μπιφτεκάκια που είναι η σπεσιαλιτέ της κουζίνας της Προεδρίας σε αυτές τις περιπτώσεις και έγιναν για μια ακόμα φορά ανάρπαστα. Σε σχετικές ερωτήσεις στους αρμοδίους, η απάντηση ήταν λιτή: Η συνταγή για τα μπιφτεκάκια φυλάσσεται στην κουζίνα της Προεδρίας ως … εθνικό μυστικό!
