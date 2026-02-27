Τασούλας στη δεξίωση του διπλωματικού σώματος: Η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αμφισβητείται
Σταθερή η στήριξη της Ελλάδας σε Ουκρανία και Κύπρο τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Παρών στη δεξίωση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την Κύπρο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη δεξίωση του διπλωματικού σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
«Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία η αρχιτεκτονική ασφαλείας, της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εποχής και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αμφισβητούνται, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συγκρούσεις αυξάνονται και η πολιτική της ισχύος ενισχύεται σε βάρος της πολυμέρειας, του διαλόγου και της συνεργασίας, τόνισε ο κ. Τασούλας, μιλώντας προς τους διπλωμάτες.
Όπως ανέφερε, το όραμα του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ προέβλεπε ότι «η απειλή ή η χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους πρέπει να απαγορεύεται», ενώ οι διαφορές «πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα». Ωστόσο, «σήμερα αυτές οι θεμελιώδεις αρχές παραβιάζονται», ενώ «τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παραγνωρίζονται σε πολλά μέρη του κόσμου».
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τασούλας στα ελληνοτουρκικά. «Παρά το γεγονός ότι οι διαφωνίες εξακολουθούν να υφίστανται, διατηρούμε ανοικτούς τους διαύλους διαλόγου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η περιοχή «δεν πρέπει να διαμορφωθεί από αντιπαλότητες, αλλά από κοινή ευημερία, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης».
Για το Κυπριακό, υπογράμμισε ότι «παραμένει ακόμη ανεπίλυτο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν 52 χρόνια από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας», τονίζοντας ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας «είναι ζήτημα αξιοπιστίας του ΟΗΕ».
Για τη Μέση Ανατολή μίλησε για «κλιμάκωση της βίας που προκάλεσε τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών, πόνο και καταστροφή», επισημαίνοντας την ανάγκη «νέας ώθησης προς μια πολιτική λύση» που θα επιτρέψει «τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με ένα ασφαλές Ισραήλ». Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να εξαντληθούν όλες οι διπλωματικές οδοί» ώστε να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στη σημασία μιας ισχυρής και ανθεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ενόψει της ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε, «το παγκόσμιο τοπίο έχει καταστεί εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο» και ότι η ασφάλεια διαβρώνεται όχι μόνο από ένοπλες συγκρούσεις αλλά και από «υβριδικές απειλές, την κλιματική αλλαγή, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη μετανάστευση».
«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε», σημείωσε, για να καταλήξει ότι έχουμε «καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα ζουν σε έναν πιο ειρηνικό, βιώσιμο και δίκαιο κόσμο».
Για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό
Για την ΟυκρανίαΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει στηρίξει από την αρχή την Ουκρανία «στον αγώνα της για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα» και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική ειρήνη». Ο πόλεμος είναι ο φονικότερος στην Ευρώπη μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο και «δεν αποτελεί απλώς μια περιφερειακή σύγκρουση, αλλά έχει παγκόσμιες επιπτώσεις».
«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και στη σημασία μιας ισχυρής και ανθεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ενόψει της ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
Σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε, «το παγκόσμιο τοπίο έχει καταστεί εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο» και ότι η ασφάλεια διαβρώνεται όχι μόνο από ένοπλες συγκρούσεις αλλά και από «υβριδικές απειλές, την κλιματική αλλαγή, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τη μετανάστευση».
«Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε», σημείωσε, για να καταλήξει ότι έχουμε «καθήκον να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές θα ζουν σε έναν πιο ειρηνικό, βιώσιμο και δίκαιο κόσμο».
