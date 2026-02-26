Η Καρυστιανού επιτέθηκε σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βελόπουλο αλλά κράτησε χαμηλούς τόνους με Κωνσταντοπούλου
Η Μαρία Καρυστιανού έδειξε ότι στοχεύει σε ηγετικό ρόλο στο μέτωπο της αντιπολίτευσης
Με την κλεψύδρα για την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών να μετρά αντίστροφα, με μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης τοποθετήθηκε χθες η Μαρία Καρυστιανού, ανοίγοντας νέα μέτωπα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και επαναφέροντας τις βολές της για πρωτοκλασάτα στελέχη του προοδευτικού χώρου.
Δείχνοντας εμμέσως ότι στοχεύει σε ηγετικό ρόλο στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, η κυρία Καρυστιανού επιχείρησε να αποδομήσει έναν προς έναν τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, καθώς διεύρυνε εμφατικά τον κύκλο των πυρών της μιλώντας στο OPEN, αφού με σφοδρότητα επιτέθηκε και κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. «Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις», σχολίασε η ίδια και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι, παρατηρώντας πως «όλοι κρίνονται» μετά τις σχετικές αιχμές.
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «η κυρία Καρυστιανού όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα», την ώρα που «ποιος είχε, λοιπόν, κάτι να κρύψει; Αυτός, που είναι ο μοναδικός που κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες και άγει τις αποκαλύψεις ή όσοι υπουργοί και αξιωματούχοι σιώπησαν μπροστά στο καθήκον τους; Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν αντίστοιχα ψεύδη και ψεκασμένες συκοφαντίες. Διαψεύστηκαν στην πράξη και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα».
Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στην κριτική της κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έχει στοχεύσει μετωπικά, λέγοντας ότι «ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά». «Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά. Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος» συνέχισε για τον πρώην Πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρώην Υπουργός, Γιάννης Ραγκούσης χαρακτήρισε ως «αχάριστη» την στάση της κυρίας Καρυστιανού απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με την στήριξη που της παρείχε στην ανάδειξη του ζητήματος των Τεμπών, με την Κουμουνδούρου να τηρεί πλέον σαφείς αποστάσεις από την τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων.
Όπως είπε, «το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας» και ότι ο σχετικός νόμος ισχύει εδώ και χρόνια. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι απαιτείται δημόσιος διάλογος για τα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Μαρία Καρυστιανού επικαλέστηκε σχετικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα καταγράφονται «200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως», συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Κατά την ίδια, οι υψηλοί αριθμοί «αντανακλούν το επίπεδο κοινωνικής μέριμνας και υγείας» και το ζήτημα είναι «τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».
Εμμονή με τον Τσίπρα
Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε στην κριτική της κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έχει στοχεύσει μετωπικά, λέγοντας ότι «ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά». «Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά. Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος» συνέχισε για τον πρώην Πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρώην Υπουργός, Γιάννης Ραγκούσης χαρακτήρισε ως «αχάριστη» την στάση της κυρίας Καρυστιανού απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφορικά με την στήριξη που της παρείχε στην ανάδειξη του ζητήματος των Τεμπών, με την Κουμουνδούρου να τηρεί πλέον σαφείς αποστάσεις από την τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών των θυμάτων.
Χαμηλοί τόνοι με τη ΖωήΑπό τα βέλη της κριτικής της Μαρίας Καρυστιανού δεν εξαιρέθηκε ούτε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αφού «δεν μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Άλλοι πολιτικοί ναι… Μου έκανε εντύπωση η στάση του στις υποκλοπές και με τον κύριο Ράμμο, στήριξε την κυβέρνηση. Κακώς. Κάποια σημεία δείχνουν την εικόνα και τι είναι κρυμμένο από πίσω, την ουσία», όπως είπε, ενώ πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της υπήρξε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς, ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού να σηκώνει τους τόνους απέναντι στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Τη συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου, όπως ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, με τις μεταξύ τους σχέσεις να έχουν υποχωρήσει σε σχέση με το παρελθόν.
Υπουργείο ΔικαιοσύνηςΤαυτόχρονα, η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με ενεργά πολιτικά πρόσωπα, ισχυριζόμενη ότι της προτάθηκε να αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποτελέσει μέλος μιας κυβέρνησης, πρόταση που δεν φαίνεται να την συγκινεί. Στον αντίποδα, η κυρία Καρυστιανού εμφανίστηκε αποφασισμένη να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα πριν από το καλοκαίρι, αλλά δεν άνοιξε περαιτέρω τα χαρτιά της ως προς τα πρόσωπα, αλλά και το πρόγραμμα που θα συνοδεύουν το πολιτικό της εγχείρημα. Αρκέστηκε, ωστόσο, στο να επισημάνει πως «η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε», υπογραμμίζοντας ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις.
Όπως είπε, «το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας» και ότι ο σχετικός νόμος ισχύει εδώ και χρόνια. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι απαιτείται δημόσιος διάλογος για τα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Μαρία Καρυστιανού επικαλέστηκε σχετικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα καταγράφονται «200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως», συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Κατά την ίδια, οι υψηλοί αριθμοί «αντανακλούν το επίπεδο κοινωνικής μέριμνας και υγείας» και το ζήτημα είναι «τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».
