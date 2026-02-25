Η Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα πριν το καλοκαίρι, τα «μαζεύει» για τις αμβλώσεις, επιτίθεται σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου

«Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου για τις αμβλώσεις» -«Η ονομασία του κόμματος μάς ζορίζει» - «Μου έκανε εντύπωση η στάση Ανδρουλάκη με τις υποκλοπές» - «Ο κόσμος δεν θα την πατήσει ξανά με τον Τσίπρα» - «Με την Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι πολιτικά»