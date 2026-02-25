Η Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα πριν το καλοκαίρι, τα «μαζεύει» για τις αμβλώσεις, επιτίθεται σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου
Η Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα πριν το καλοκαίρι, τα «μαζεύει» για τις αμβλώσεις, επιτίθεται σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου
«Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου για τις αμβλώσεις» -«Η ονομασία του κόμματος μάς ζορίζει» - «Μου έκανε εντύπωση η στάση Ανδρουλάκη με τις υποκλοπές» - «Ο κόσμος δεν θα την πατήσει ξανά με τον Τσίπρα» - «Με την Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι πολιτικά»
Διευκρινίσεις ως προς τις δηλώσεις της για το θέμα των αμβλώσεων που προκάλεσαν σάλο, έδωσε σε συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλοντας τη δημιουργία του κόμματός της πριν από το καλοκαίρι.
Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι απέναντι «από όλους τους πολιτικούς μοιράζοντας «καρφιά» προς πάσα κατεύθυνση.
Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τη συναντάω στα δικαστήρια αλλά μέχρι εκεί. Πολιτικά δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι. Ένα διάστημα ήταν και δικηγόρος μου.
Για τον Νίκο Ανδρουλάκη: Μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…
Για τον Κυριάκο Βελόπουλο: Δεν μου έχει κάνει πρόταση συνεργασίας. Άλλοι πολιτικοί ναι… Μου έκανε εντύπωση η στάση του στις υποκλοπές και με τον κύριο Ράμμο, στήριξε την κυβέρνηση. Κακώς. Κάποια σημεία δείχνουν την εικόνα και τι είναι κρυμμένο από πίσω, την ουσία».
Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Ως πολίτης είμαι επιθετική απέναντι σε όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Ένας άνθρωπος που εκφράζει την Αριστερά, είχε μία πολιτική που εκφράζει της Δεξιά… Οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη του σε όλο το σύστημα. Ό,τι ρούχα και να φορέσει το σύστημα είναι το ίδιο. Θεωρώ ότι ο κόσμος δε θα την πατήσει ξανά.Έβγαλε βιβλίο και κατηγόρησε τους συνεργάτες του. Η αποποίηση της ευθύνης δείχνει ότι κάποιος είναι αδύναμος».
Μιλώντας στο Open, η Μαρία Καρυστιανού έκανε ένα βήμα πίσω για τις αμβλώσεις, λέγοντας ότι «το ανθρώπινο δικαίωμα της γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα της το πάρει κανένας» και ότι ο σχετικός νόμος ισχύει εδώ και χρόνια. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι απαιτείται δημόσιος διάλογος για τα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με το θέμα. Παρέθεσε στοιχεία, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα καταγράφονται «200.000 έως 300.000 αμβλώσεις ετησίως», συγκριτικά με περίπου 70.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία και 225.000 στη Γαλλία. Κατά την ίδια, οι υψηλοί αριθμοί «αντανακλούν το επίπεδο κοινωνικής μέριμνας και υγείας» και το ζήτημα είναι «τι κάνουμε ως κοινωνία για να περιορίσουμε αυτόν τον αριθμό».
Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε επίσης ότι της προτάθηκε - μέσω τρίτων - συμμετοχή σε κυβέρνηση, ακόμη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόταση την οποία όπως είπε, απέρριψε άμεσα. Τόνισε ότι «δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς» και ότι το νέο κόμμα θα ανακοινωθεί «πριν από το καλοκαίρι», με την ονομασία να παραμένει υπό συζήτηση.
Το ανθρώπινο δικαίωμα της κάθε γυναίκας να ορίζει το σώμα της δεν θα το πάρει κανείς
«Μου πρότειναν το υπουργείο Δικαιοσύνης
Όπως υποστήριξε, η πρωτοβουλία στηρίζεται σε εθελοντές, χωρίς χρηματοδότες, και θα παρουσιαστεί με «διάφανη χρηματοδότηση» και πρόγραμμα που –κατά την ίδια– θα είναι «φροντιστικό για την κοινωνία και δημοκρατικό».
Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι αμφισβητεί την εικόνα που παρουσιάζουν. Άσκησε κριτική και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι «οι πράξεις είναι πιο βαριές από τα λόγια».
Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι τη συναντά στα δικαστήρια, χωρίς πολιτική συνεργασία, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη εξέφρασε προβληματισμό για τη στάση του στην υπόθεση των υποκλοπών. Ανέφερε επίσης ότι άλλοι πολιτικοί της έχουν προτείνει συνεργασία.
Η κ. Καρυστιανού άσκησε κριτική στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνοντας ότι θα επιθυμούσε δημόσιο ντιμπέιτ μαζί του. Υποστήριξε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι «πολύ χειρότερη» σε σχέση με το 2008–2009, όταν εργαζόταν ως γιατρός, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία για επικοινωνιακή διαχείριση αντί ουσιαστικών λύσεων.
«Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν καθόλου. Είμαι υπέρ της δικαιοσύνης, της ισοκρατίας, της ισονομίας, υπέρ των αξιών που λείπουν από τη ζωή μου. Το να σχολιάσεις κάποιον ως θρησκόληπτο επειδή έχεις κάνει κάνει μία φωτογράφιση και φαίνονται εκκλησιαστικές εικόνες δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο προς εμένα», απάντησε η κ. Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε αν είναι ακροδεξιά.
Παραδέχθηκε ότι έχει πνευματικό και είπε ότι αυτό δεν είναι κακό. «Πολύς κόσμος έχει πνευματικό και ο καθένας προσπαθεί να είναι καλός, ηθικός και τίμιος άνθρωπος. Αυτά δεν είναι άσχημα πράγματα», επισήμανε, ενώ ανέφερε πως έχει δει πολιτικούς να πηγαίνουν στις εκκλησίες και έφερε το παράδειγμα του Άδωνι Γεωργιάδη που πήγε στο μοναστήρι Μανταμάδων της Μυτιλήνης. Αλλά και ο πρωθυπουργός ενίοτε, συμπλήρωσε.
«Το να σχολιάζεις έναν άνθρωπο επειδή έχει κάνει μια φωτογράφιση και πίσω του έχει εκκλησιαστικές εικόνες, δείχνει μια έλλειψη επιχειρημάτων και έναν φόβο. Έχω έναν πνευματικό αλλά δεν θεωρό ότι είναι κακό, παρά πολλοί έχουν πνευματικό και πάνε στην εκκλησία. Αυτά δεν είναι κακό. Έχουμε δει πολιτικούς να πηγαίνουν στις εκκλησίες. Είδαμε τον κ. Γεωργιάδη που πήγε στο αγαπημένο μου μοναστήρι και μπράβο του. Το πρόβλημα με μένα είναι ότι πρέπει να μπει μια ταμπέλα, να χαρακτηριστώ κάπως για να φύγει ο κόσμος από δίπλα. Αυτό που συνέβη και είναι μη διαχειρίσιμο για το πολιτικό σύστημα και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος. Είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασα το παιδί μου που τυχαία ήταν στο τρένο, ξαφνικά ήρθε δίπλα μου ο γείτονας για να με βοηθήσει στη δικαίωση του δικό μου παιδιού και εγώ βγήκα στους δρόμους για να βοηθήσω για να μην κάποιο κακό στο δικό του παιδί. Αυτή η σύνδεση είναι αυτή που τους τρομάζει. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τα δεδομένα για να λειτουργούν υπέρ του πολίτη».
Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι «ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες 15 μέρες», περιγράφοντας προσωπικές οικονομικές δυσκολίες του παρελθόντος. Παράλληλα, σχολίασε βίντεο στο οποίο, όπως είπε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτρέπει μαθητές να αναζητήσουν καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό, εκφράζοντας τη διαφωνία της.«Μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι ανώτερο πνευματικό»
«Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι ανώτερο πνευματικό και να μην προσκυνούν το χρήμα και την εξουσία. Υπάρχει μία ανάγκη από κάποιους να μπει σε εμένα μία ταμπέλα για να χαρακτηριστώ κάπως και να απομακρυνθεί ο κόσμος από κοντά μου», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι αυτό που συνέβη και είναι μη διαχειρίσιμο για το πολιτικό σύστημα είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος.
«Είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που έχασε το παιδί του και θα μπορούσε να είναι το παιδί οποιουδήποτε ανθρώπου γιατί τυχαία βρέθηκε εκεί. Ξαφνικά βρέθηκε δίπλα μου ο γείτονας για να με βοηθήσει στη δικαίωση του δικού μου παιδιού και εγώ βγήκα στους δρόμους για να βοηθήσω να μην συμβεί κάτι κακό στο δικό του παιδί. Αυτή η σύνδεση που δημιουργήθηκε στην κοινωνία, τους τρομάζει», τόνισε η κ. Καρυστιανού.
Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος – «Η ονομασία μας ζορίζει»Σχετικά με το χρόνο που θα ανακοινώσει το κόμμα επίσημα, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Όταν πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή και φυσικά θα είμαστε έτοιμοι θα ανακοινωθεί», ενώ όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα είναι πριν το καλοκαίρι, απάντησε: «Πριν από το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι και στη συνέχεια θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε». Σχετικά με την ονομασία είπε: «Η ονομασία μας ζορίζει. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε».
