Ο Φάμελλος απαντά στον Πολάκη: Δεν θα κάνω πίσω στην πρόταση συμπόρευσης, όποιος έχει πρόταση περιχαράκωσης, να το πει
Μιλώντας στο Action24, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε στις αιτιάσεις Πολάκη, τόσο για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για την έλλειψη ανταπόκρισης στο προσκλητήριο συμπόρευσης με άλλα κόμματα.
Σε σχέση με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθύμισε ότι ανέλαβε την προεδρία του κόμματος «σε μια πολύ δύσκολη στιγμή όταν είχε έρθει η πλήρης απαξίωση του κόμματος λόγω Κασσελάκη» για την οποία «υπάρχουν κι ευθύνες» ενώ πρόσθεσε ότι ακολούθησε και η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα που «δεν ήταν αμελητέο».
Ωστόσο, υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει πλέον να έχει την πιο σταθερή πολιτική πρόταση. Επικαλέστηκε μάλιστα την παράσταση νίκης της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων έναντι της κυβέρνησης Μητσοτάκη που σε γκάλοπ της GPO έφτασε στο 42%.
«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλη κοινωνική απήχηση. Ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία και δεν θα κάνω πίσω για κάτι που θέλει η κοινωνία και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ» διεμήνυσε. Στην παρατήρηση για την κριτική Πολάκη με δεδομένη την άρνηση του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Δηλαδή, να μην κάνουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά να επιλέξουμε μια άλλη λογική περιχαράκωσης; Όχι, δεν θα κάνω τέτοιο λάθος. Λέω ξεκάθαρα: Όποιος έχει πρόταση περιχαράκωσης να την πει ανοικτά εχώ έχω πρόταση συνεργασίας και προοδευτικής διεξόδου. Αυτή τείναι η εντολή που έχω πάρει ομόφωνα από την ΚΕ πριν από περίπου 5 μήνες και είναι ένας καθαρός διάδρομος».
Οι αιχμές ΠολάκηΥπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, στο Open, Παύλος Πολάκης είχε αφήσει αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου και τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος στα γκάλοπ. «Το σίγουρο είναι ότι δεν μας ικανοποιεί μια δημοσκοπική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι αναντίστοιχη και με το δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ και με τις ανάγκες της κοινωνίας» είπε, ενώ επέκρινε και το συνεχιζόμενο προσκλητήριο Φάμελλου για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων: «Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο. Δηλαδή αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι» είπε χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
