Πολάκης κατά Τσίπρα: Τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός ναρκισσισμός μας - Βολές και κατά Φάμελλου: Δεν μας ικανοποιούν τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ

Μήνυμα και σε Φάμελλο: «Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο -Αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι»