Πολάκης κατά Τσίπρα: Τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός ναρκισσισμός μας - Βολές και κατά Φάμελλου: Δεν μας ικανοποιούν τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα και σε Φάμελλο: «Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο -Αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι»
Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του κυοφορούμενου κόμματός του, άφησε ο Παύλος Πολάκης, ενώ ταυτόχρονα διεμήνυσε και προς τον Σωκράτη Φάμελλο ότι το προσκλητήριο ενότητας που έχει απευθύνει στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αντίκρισμα, ενώ άφησε αιχμές για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
«Το σίγουρο είναι ότι δεν μας ικανοποιεί μια δημοσκοπική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι αναντίστοιχη και με το δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ και με τις ανάγκες της κοινωνίας» είπε στο Open για να προσθέσει: «Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο. Δηλαδή αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι» είπε χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφερόμενος στη διαρκή συζήτηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων.
Ερωτηθείς για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ τη σημαία της μάχης απέναντι σε αυτό το σύστημα του Μητσοτακισμού δεν την υποστέλλω. Είμαι όσο πιο ενωτικός γίνεται, αλλά θα είμαι και όσο πιο αποφασιστικός γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης κρατιέται, αλλά έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια αξιόπιστη προγραμματική φωνή στην αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος χώρος που μπορεί καθοριστικά να συμβάλει σε κάτι τέτοιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό και παραμένω».
Σχολιάζοντας τα όσα έλαβαν χώρα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, είπε: «Ήταν ντροπή το βίντεο με τον υπουργό Υγείας και τους τρεις ασφαλίτες να κρατάνε ένα γιατρό στο νοσοκομείο μέσα, με χειροπέδες. Ο κ. Γεωργιάδης νομίζει ότι έτσι συσπειρώνει ένα ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο βλέπει στο πρόσωπό του 'Αδωνι αυτόν που τα βάζει με τους κομμουνιστές και επιδιώκει να γίνει έτσι πόλος εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία».
Για την πρόσφατη άρση ασυλίας του, ανέφερε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του «πόσο εκδικητική είναι και του πώς κυβερνάει η Δεξιά του Μητσοτάκη. Η άρση της ασυλίας έγινε γιατί με μήνυση ο Σταμάτης Πουλής ισχυρίζεται ότι με αναρτήσεις και επειδή κατέθεσα ενόρκως στο δικαστήριο, επηρέασα τους δικαστές. Εγώ ήμουν αυτός που ανακάλυψε μια σειρά από σκάνδαλα στο ΚΕΕΛΠΝΟ που αφορούσαν στη διασπάθιση Δημοσίου χρήματος, τα οποία τα έστειλα στον εισαγγελέα με αποδεικτικά στοιχεία και ζήτησα να καταθέσω, όταν μετά από παρέμβαση Γεωργιάδη ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), αποφάσισε να μην παραστεί στη δίκη για να προασπίσει το Δημόσιο συμφέρον».
Τέλος, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε σε παλαιότερες δηλώσεις του, ότι για να αλλάξει αυτή τη χώρα πρέπει να αλλάξει και η Δικαιοσύνη.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αξιόπιστη προγραμματική φωνή στην αντιπολίτευση
Αιχμές κατά ΤσίπραΑφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα - χωρίς να τον κατονομάσει - ο κ. Πολάκης πρόσθεσε: «Τα κόμματα δεν είναι αθροίσματα από επιτροπές σοφών. Τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός ναρκισσισμός μας. Τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα. Εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εργαζόμενη πλειοψηφία».
