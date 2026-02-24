Πλεύρης από Ρώμη: Οι πολιτικές ανοχής στο μεταναστευτικό ανήκουν στο παρελθόν

Ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου συμμετείχε σε τετραμερή συνάντηση στην ιταλική πρωτεύουσα με Ιταλία, Ισπανία και Πακιστάν για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της συνεργασίας για τις επιστροφές





Στη συνάντηση, εκτος της Ελλάδας, συμμετείχαν η Ιταλία, η Ισπανία και το Πακιστάν και επιβεβαίωσε ότι οι χώρες πρώτης γραμμής της Μεσογείου δεν πρόκειται να λειτουργούν ως «εύκολη πύλη» προς την Ευρώπη.



«Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα» Ο κ. Πλεύρης, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. «Η παράνομη είσοδος δεν οδηγεί σε νομιμοποίηση. Οδηγεί σε κράτηση, απόρριψη και επιστροφή», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές ανοχής ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.



Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη στη νόμιμη μετανάστευση. Όπως είπε, υπαρχουν αρκετοι Πακιστανοί πολίτες που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές: όποιος επιλέγει την παράνομη οδό, δεν θα επιβραβεύεται. Με το νέο αυστηροποιημένο πλαίσιο, η παράνομη είσοδος συνεπάγεται διοικητική κράτηση, ενώ η τελεσίδικη απόρριψη ασύλου επιφέρει ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα.



«Να αντιμετωπιστούν αμείλικτα τα κυκλώματα των διακινητών» Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε επίσης την ανάγκη αμείλικτης αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακινητών. «Οι διακινητές είναι εγκληματίες που θησαυρίζουν πάνω στην ανθρώπινη απόγνωση. Η Ελλάδα τούς έχει κηρύξει πόλεμο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ακόμη και ποινές ισόβιας κάθειρξης.







Κομβικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ευχαρίστησε τον Πακιστανό ομόλογό του για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο ταυτοποίησης και έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, υπογραμμίζοντας ότι οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασία πρέπει να υλοποιούνται άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.



Ο κ. Πλεύρης τόνισε ταυτόχρονα ότι η αποτροπή ξεκινά από την ενημέρωση. «Πρέπει να γίνει σαφές στις κοινωνίες των χωρών προέλευσης ότι το αφήγημα της εύκολης νομιμοποίησης έχει καταρρεύσει. Όποιος πληρώνει διακινητές για να εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, ρισκάρει τη ζωή του και τελικά θα επιστρέψει πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Κλείσιμο Ενίσχυση στην ανταλλαγή πληροφοριών Οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για τα δίκτυα διακινητών, στη στενότερη επιχειρησιακή συνεργασία και στην προώθηση νόμιμων και ελεγχόμενων διαύλων κινητικότητας που θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των οικονομιών τους.



Η διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης αποτελεί, όπως επισημάνθηκε, αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για ένα αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα.



Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορά της, εφαρμόζει τους νόμους της και δεν επιτρέπει την εργαλειοποίηση της ανθρώπινης δυστυχίας. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί ως ξέφραγο αμπέλι. Είναι ένωση κανόνων – και οι κανόνες ισχύουν για όλους», δήλωσε.



Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Τόνισε πως η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και οι γρήγορες διαδικασίες ασύλου ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας και της Ευρώπης. «Στηρίζουμε τη νόμιμη κινητικότητα που καλύπτει πραγματικές ανάγκες, αλλά δεν επιτρέπουμε την παράνομη εκμετάλλευση ανθρώπων από κυκλώματα διακινητών», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης είναι καθοριστική για βιώσιμες λύσεις.



Διμερής συνάντηση με τον Πακιστανό υπουργό Στο περιθώριο της τετραμερούς συνάντησης πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με τον Πακιστανό υπουργό. Κατά τη διάρκεια της ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον ομόλογο του ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες επαναξιολόγησης αναγνωρισμένων προσφύγων πακιστανικής καταγωγής που διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς και η ανάκληση καθεστώτων ασύλου που είχαν χορηγηθεί κατά το παρελθόν, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τονίστηκε ότι η αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.



Η Ελλάδα καταγράφει ήδη μειωμένες μεταναστευτικές ροές καθώς το 2025 υπήρξαν λιγότερες από 1000 παράνομες αφίξεις από Πακιστάν και αυξημένες επιστροφές Πακιστανών (περισσότερες από 600), γεγονός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της νέας στρατηγικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.



Σημειώνεται ότι η σημερινή τετραμερής συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά επαφών με υπουργούς χωρών προέλευσης μεταναστευτικών ροών προς τα κράτη πρώτης υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της ενίσχυσης των επιστροφών.

