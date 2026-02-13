Μητσοτάκης σε αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Μεγάλη κατάκτηση η επιστολική ψήφος των ομογενών, ελπίζουμε να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία

Είστε ο πρωθυπουργός της διασποράς, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων, και εμείς το αναγνωρίζουμε και το εκτιμούμε, τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας