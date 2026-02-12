Σφοδρή επίθεση ΝΔ σε Τσίπρα μετά τις αποκαλύψεις Στουρνάρα: Είναι ο ίδιος που σήμερα μιλά για ηθική, κάθαρση και δικαιοσύνη

Στη σημερινή του συνέντευξη στην @omadaalithias, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Στουρνάρας επανέφερε στο προσκήνιο ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές της πολύ πρόσφατης οικονομικής ιστορίας της χώρας.



Εκτός από την καταστροφική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ… — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) February 12, 2026

Στους λόγους που εκφωνεί για «διαφάνεια και δικαιοσύνη», δεν χωράει έστω μια αναφορά στην υπόθεση της Τράπεζας Αττικής; Ή μήπως η επιλεκτική του μνήμη λειτουργεί μόνο όταν του επιτρέπει να παίζει τον ρόλο του ηθικολόγου;»