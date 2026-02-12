Άνω-κάτω το ΠΑΣΟΚ από τον πόλεμο των δύο… ΠΑΣΚΕ λόγω Παναγόπουλου και τις σκληρές κόντρες για το συνέδριο του Μαρτίου
Άνω-κάτω το ΠΑΣΟΚ από τον πόλεμο των δύο… ΠΑΣΚΕ λόγω Παναγόπουλου και τις σκληρές κόντρες για το συνέδριο του Μαρτίου
Το Σαββατοκύριακο οι κάλπες για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας - Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Γιάννη Παναγόπουλου
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεχίζονται οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις με αφορμή την σύγκρουση των δύο… ΠΑΣΚΕ μετά και από την υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς και με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του κόμματος με φόντο τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις.
Και το ένα και το άλλο θέμα προκαλεί ένταση, «πολεμικούς» διαλόγους και αναταράξεις σε μια φάση που το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να μετρά τη μεγάλη απόσταση από το διακηρυγμένο στόχο προς τις εθνικές εκλογές. Το πεδίο των αντιπαραθέσεων διευρύνεται αλλά η προσπάθεια απεγκλωβισμού από δυσάρεστες καταστάσεις παραμένει μακριά από τις προσδοκίες που εκ των πραγμάτων καλλιεργούνται από τα φιλόδοξα «στοιχήματα» στη διαδρομή των επόμενων κρίσιμων μηνών.
Όταν «έσκασε» η υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται οποίος για υπεξαίρεση κρατικών και κοινοτικών κονδυλίων μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης που κάνει η ΓΣΕΕ, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα αναστέλλοντας την κομματική του ιδιότητα, ωστόσο δεν κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο μιας «μετωπικής σύγκρουσης» στον «πράσινο» συνδικαλιστικό χώρο, που διαχέεται και στον προσυνεδριακό κορμό του κόμματος.
Το Δίκτυο Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο με ανακοίνωσή του παρότρυνε εμμέσως τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».
Συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ με τα χιλιάδες μέλη ανά την Ελλάδα ανταπάντησαν ότι θα αποχωρήσουν από το κόμμα αν δεν είναι υποψήφιος για σύνεδρος στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος. Στις δε εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πλέον σίγουρο ότι οι «πράσινοι» θα κατέβουν με δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
Στελέχη με γνώση των δρώμενων στον συνδικαλιστικό χώρο, τονίζουν ότι η υπόθεση Παναγόπουλου επιτάχυνε τις εξελίξεις, όμως η κάθοδος δύο διαφορετικών παρατάξεων με σημείο αναφοράς το ΠΑΣΟΚ (παρά τη σχέση αυτονομίας της παράταξης από το κόμμα) είχε δρομολογηθεί από το προηγούμενο διάστημα. Έτσι το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα φτάσουν στις κάλπες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο, το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου και το νέο «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ) και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι «πράσινοι» υποψήφιοι αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις.
Είναι προφανές ότι το Δίκτυο του ΠΑΣΟΚ θέλει να απενεργοποιήσει το ενδεχόμενο επανεκλογής του Παναγόπουλου στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, ειδικά για το διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος για την υπεξαίρεση κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι πέρσι κατά την εκλογική διαδικασία της ΟΤΟΕ η παράταξη του ΠΑΣΟΚ έχασε τη διοίκηση παρότι συγκέντρωσε περίπου 40%, κατηγορώντας τότε τον Γιάννη Παναγόπουλο ότι κατεβαίνοντας με διασπαστικό ψηφοδέλτιο «παρέδωσε» τα κλειδιά σε μια «δεξιά παρέα».
Οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν να μπουν στο κάδρο με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ή να «ταυτιστούν» σε απόλυτο βαθμό με την παρότρυνση του Δικτύου του κόμματος να παραιτηθεί από την Προεδρία της ΓΣΕΕ ο κ. Παναγόπουλος. «Οποιοσδήποτε βρεθεί σε μια τέτοια θέση, πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του», δήλωσε πάντως η Νάντια Γιαννακοπούλου παίρνοντας ξεκάθαρη θέση και ομολογώντας τη δυσάρεστη για το ΠΑΣΟΚ συνθήκη: «Προφανώς όλο αυτό διαμορφώνει μια εξέλιξη η οποία μας απασχολεί. Είναι προβληματική, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών μας, τόσο ενόψει του Συνεδρίου μας όσο και ενόψει των εθνικών εκλογών», τόνισε η κυρία Γιαννακοπούλου προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, για λόγους αρχής, προχώρησε στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου, σε μια απόφαση δηλαδή που «δεν είναι ούτε συζητήσιμη ούτε διαπραγματεύσιμη».
Ο Γιάννης Μπουλέρος από την άλλη πλευρά, ως επικεφαλής του νέου ψηφοδελτίου, που εκ των πραγμάτων θα αντιπαρατεθεί όχι μόνο με την ΠΑΣΚΕ αλλά και με τους άλλους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στη μάχη του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου ψηφοδελτίου δεν αποτελεί απλώς μια συνδικαλιστική επιλογή, αλλά μια βαθιά κοινωνική ανάγκη να ακουστεί πιο καθαρά η φωνή των απλών, καθημερινών εργαζομένων, εκείνων που «συχνά νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται ουσιαστικά».
Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Μπουλέρος επιχειρεί να εξηγήσει και να πείσει ότι η συγκεκριμένη απόφαση «δεν αποτελεί μια κίνηση αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης ή διάσπασης με κανένα άλλο ψηφοδέλτιο». Αντίθετα, όπως σημειώνει, φιλοδοξεί να συμβάλει στη σύνθεση απόψεων, στην ενίσχυση του διαλόγου και στη συνολική αναβάθμιση του ρόλου του συνδικαλισμού. Μάλιστα προκειμένου να δείξει ότι το νέο ψηφοδέλτιο δεν προέκυψε λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου μέσα σε λίγα 24ωρα, αναφέρει ότι:
«Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με πρόσφατες εξελίξεις στον συνδικαλιστικό χώρο. Είναι αποτέλεσμα σκέψης, ωρίμανσης και συλλογικής πορείας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό». Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μάλιστα ενημερώσει για τις κινήσεις του την ηγεσία της ΓΣΕΕ κάποιες μέρες νωρίτερα, όπως και τη Χαριλάου Τρικούπη, άλλα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής (κυρίως από τον συνδικαλιστικό χώρο) και κάποιους βουλευτές. «Πιστεύω βαθιά ότι ο συνδικαλισμός χρειάζεται ουσία και όχι εντυπώσεις. Για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε καμία μορφή ανέξοδης αντιπαράθεσης. Όσα κατά καιρούς γράφονται ή διακινούνται ένθεν και ένθεν δεν εκφράζουν ούτε τη δική μου στάση ούτε την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. Η επιλογή μου είναι να μιλάω με πράξεις, με συνέπεια και με σεβασμό προς όλους. Γιατί στον συνδικαλισμό, όπως και στη ζωή, κάθε βήμα χρειάζεται διάρκεια, υπευθυνότητα και ταπεινότητα», δηλώνει και υπογραμμίζει επίσης με την ανάρτησή του ο κ. Μπουλέρος με τη μορφή υστερόγραφων:
«Όσα διακινήθηκαν, χθες και μιλούν είτε για κινήσεις μηχανισμών είτε για συρραφή σε επίπεδο κομματικής γραφειοκρατίας, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Από μικρό παιδί μου δημιουργούσε απέχθειά η δολοφονία του οποιουδήποτε χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα εν καιρώ».
Συνέντευξη Τύπου σήμερα από τον ΠαναγόπουλοΟ Γιάννης Παναγόπουλος από την πλευρά του έχει προαναγγείλει τη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες του χώρου, ενώ σε σημερινή συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, σκοπεύει να μιλήσει για τις κατηγορίες (δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη το πόρισμα) αλλά και να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα μηνύματα του Δικτύου από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως για την παρότρυνση να παραιτηθεί από την κορυφαία θέση.
Ο Γιάννης Μπουλέρος από την άλλη πλευρά, ως επικεφαλής του νέου ψηφοδελτίου, που εκ των πραγμάτων θα αντιπαρατεθεί όχι μόνο με την ΠΑΣΚΕ αλλά και με τους άλλους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στη μάχη του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας υποστηρίζει ότι η απόφαση για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου ψηφοδελτίου δεν αποτελεί απλώς μια συνδικαλιστική επιλογή, αλλά μια βαθιά κοινωνική ανάγκη να ακουστεί πιο καθαρά η φωνή των απλών, καθημερινών εργαζομένων, εκείνων που «συχνά νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται ουσιαστικά».
Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Μπουλέρος επιχειρεί να εξηγήσει και να πείσει ότι η συγκεκριμένη απόφαση «δεν αποτελεί μια κίνηση αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης ή διάσπασης με κανένα άλλο ψηφοδέλτιο». Αντίθετα, όπως σημειώνει, φιλοδοξεί να συμβάλει στη σύνθεση απόψεων, στην ενίσχυση του διαλόγου και στη συνολική αναβάθμιση του ρόλου του συνδικαλισμού. Μάλιστα προκειμένου να δείξει ότι το νέο ψηφοδέλτιο δεν προέκυψε λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου μέσα σε λίγα 24ωρα, αναφέρει ότι:
«Η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με πρόσφατες εξελίξεις στον συνδικαλιστικό χώρο. Είναι αποτέλεσμα σκέψης, ωρίμανσης και συλλογικής πορείας που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό». Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μάλιστα ενημερώσει για τις κινήσεις του την ηγεσία της ΓΣΕΕ κάποιες μέρες νωρίτερα, όπως και τη Χαριλάου Τρικούπη, άλλα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής (κυρίως από τον συνδικαλιστικό χώρο) και κάποιους βουλευτές. «Πιστεύω βαθιά ότι ο συνδικαλισμός χρειάζεται ουσία και όχι εντυπώσεις. Για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε καμία μορφή ανέξοδης αντιπαράθεσης. Όσα κατά καιρούς γράφονται ή διακινούνται ένθεν και ένθεν δεν εκφράζουν ούτε τη δική μου στάση ούτε την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. Η επιλογή μου είναι να μιλάω με πράξεις, με συνέπεια και με σεβασμό προς όλους. Γιατί στον συνδικαλισμό, όπως και στη ζωή, κάθε βήμα χρειάζεται διάρκεια, υπευθυνότητα και ταπεινότητα», δηλώνει και υπογραμμίζει επίσης με την ανάρτησή του ο κ. Μπουλέρος με τη μορφή υστερόγραφων:
«Όσα διακινήθηκαν, χθες και μιλούν είτε για κινήσεις μηχανισμών είτε για συρραφή σε επίπεδο κομματικής γραφειοκρατίας, ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Από μικρό παιδί μου δημιουργούσε απέχθειά η δολοφονία του οποιουδήποτε χαρακτήρα. Τα υπόλοιπα εν καιρώ».
Σύγκρουση στη Χαριλάου Τρικούπη και για το Συνέδριο του ΜαρτίουΤην ίδια ώρα, με τα απόνερα της υπόθεσης Παναγόπουλου, στο ΠΑΣΟΚ αντιπαρατίθενται για τη «φόρμουλα» διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Η ηγεσία εμφανίζει ακαμψία μπροστά στις προτάσεις στελεχών και προχωρά στην οργάνωση του Συνεδρίου με βάση το «μοντέλο» που είχαν τα προεδρικά στελέχη παρουσιάσει στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας.
Κώστας Πανταζής, Έφη Χαλάτση, Τόνια Αντωνίου, Χαρά Κεφαλίδου, Στέφανος Παραστατίδης και Θόδωρος Μαργαρίτης ήταν από τα στελέχη που κατέθεσαν τις ενστάσεις τους-χθες στη δεύτερη συνεδρίαση- ειδικά για τον τρόπο εκλογής των Συνέδρων. «Η κατανομή Συνέδρων γίνεται με λάθος τρόπο, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κρίσιμη παράμετρος των ετεροδημοτών. Η κατανομή άλλωστε γινόταν μέχρι τώρα με βάση τις εσωκομματικές εκλογές», τόνισε ο Κώστας Πανταζής, στενός συνεργάτης του Παύλου Γερουλάνου, ενώ η Τόνια Αντωνίου διαφώνησε ανοιχτά με την πρόταση της ηγεσίας. «Πρέπει να τηρηθεί το καταστατικό, αλλιώς θα υπάρχει θέμα», είπε ο Στέφανος Παραστατίδης ασκώντας κριτική και προειδοποιώντας για τυχόν «στραβοπατήματα». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν έντονοι διάλογοι μεταξύ στελεχών από διαφορετικές τάσεις. Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η κόντρα της Τόνιας Αντωνίου με τον επικεφαλής Ψηφοδελτίων (δεν έχει ακόμη στελεχωθεί η Επιτροπή), Πέτρο Λάμπρου, ο οποίος προσπάθησε να υπερασπιστεί τη «γραμμή» των «προεδρικών».
Στο γραπτό τρισέλιδο κείμενο που παρέδωσαν στα μέλη του οργάνου, αφού άρχισε η συνεδρίαση (ο Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Ηρακλής Δρούλλιας είχαν δεσμευτεί ότι θα το στείλουν μέρες νωρίτερα), παρουσιάστηκε η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να εκλεγούν Σύνεδροι, όχι το «αποτύπωμα» των συμμετεχόντων, αλλά τα αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ ανά εκλογική περιφέρεια στις εθνικές κάλπες και στις ευρωεκλογές.
Με αυτήν τη μέθοδο- με αυτόν τον «αλγόριθμο» όπως είχε αρχικά επισημάνει ο Χάρης Δούκας- μπορεί να εκλεγούν πχ περισσότεροι Σύνεδροι από το Ηράκλειο Κρήτης παρά από την Αθήνα, κάτι που έχουν υπογραμμίσει αρκετά στελέχη. Οι «προεδρικοί» επιμένουν να υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο κι ότι κατά την εκλογή ηγεσίας προηγουμένως το Ηράκλειο είχε 18.700 μέλη και η Αθήνα 13.100. Σε αυτό το σημείο η Χαρά Κεφαλίδου υπενθύμισε την σχετική με το προηγούμενο Συνέδριο εγκύκλιο για να επισημάνει τη διαφορά της μίας και της άλλης επιλογής.
«Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές», αναφέρεται στο κείμενο των «προεδρικών». Στο ίδιο κείμενο για τον «οδικό χάρτη» Συνεδρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων επίσης ότι:
-Στις 17 Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Συνέδριο.
-Ο αριθμός Συνέδρων θα προσεγγίζει τους 3800 (3500 θα είναι από τοπικές οργανώσεις συν τους Συνέδρους των οργανώσεων του απόδημου και τους Συνέδρους του συνδικαλιστικού και των επιστημόνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), όπως ακριβώς έγινε και στο προηγούμενο Συνέδριο.
-Η κατανομή των Συνέδρων των τοπικών οργανώσεων θα γίνει χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση, μακριά από οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια μηχανισμών, με πλήρη αναλογικό τρόπο, με βάση την εκλογική επιρροή της παράταξης, σεβόμενοι τη ψήφο κάθε ενός ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.
-Η διαδικασία εκλογής Συνέδρων θα γίνει την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την ευθύνη της διαδικασίας θα την αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ, που θα κινηθεί με βάση το καταστατικό.
