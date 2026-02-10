Καρυστιανού για όλα: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να δει τον Ερντογάν, επιμένω για τις αμβλώσεις, κάνω κόμμα από ανάγκη, όχι στη δραχμή

Επί παντός επιστητού μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, από τα ελληνοτουρκικά και το δημογραφικό ως τα δημοψηφίσματα, τις αμβλώσεις και τα περί επιστροφής στη δραχμή - Δείτε βίντεο





«Δεν έπρεπε να δει τον Ερντογάν» Στο σκέλος των ελληνοτουρκικών, η Καρυστιανού μιλώντας στο BankingNews.gr περιγράφει ανησυχία για την «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, όπως λέει, ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει σε συζήτηση. «Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε.







Δείτε βίντεο, ολόκληρη τη δημοσκόπηση:





Επιμένει για τις αμβλώσεις Για το θέμα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επιμένει ότι δεν το έφερε «η ίδια» στην επικαιρότητα: «Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος» και παραθέτει αριθμούς χωρίς να επικαλείται πηγές: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο».



Εστίασε, επίσης, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο. «Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα» είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».



Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής: «θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα». Στο ίδιο σημείο έθεσε την ακρίβεια ως παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τη συγκρότηση οικογένειας: «Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».



Κλείσιμο Ιδρύει κόμμα από ανάγκη Ως προς την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την πορεία της με μια ευρύτερη κοινωνική διεργασία που, όπως είπε, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης».



«Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κόμμα, θεωρώ δίκαιο να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του και το πως ξεκίνησε, πως γεννήθηκε θα δώσει και τις πιο πολλές απαντήσεις», ανέφερε, περιγράφοντας το εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».



Για τη δομή του εγχειρήματος, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ομάδων, με έμφαση σε μια συλλογική διαδικασία. «Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας ότι «κατά 70% είναι ολοκληρωμένες», χωρίς ακόμη να υπάρχει όνομα για το κόμμα: «Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».



Περιέγραψε, επίσης, το στίγμα του εγχειρήματος ως χωρίς «ταμπέλα», λέγοντας: «Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς», ενώ πρόσθεσε: «Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου».



Για τα περί δραχμής και την Μαρία Δεληβάνη - Νεγρεπόντη



Με αιχμές για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με νέα τοποθέτηση για τις αμβλώσεις εμμένοντας στις απόψεις που προκάλεσαν σάλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και στην περιγραφή πως οδηγήθηκε στην απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος «από ανάγκη», η Μαρία Καρυστιανού σκιαγράφησε τις βασικές γραμμές των θέσεών της και του υπό διαμόρφωση πολιτικού εγχειρήματος.Στο σκέλος των ελληνοτουρκικών, η Καρυστιανού μιλώντας στο BankingNews.gr περιγράφει ανησυχία για την «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, όπως λέει, ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει σε συζήτηση. «Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε.«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει όλοι μας ως πολίτης, μιλάω αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ακούγοντας τον κ. Φιντάν, τον υπουργό Εξωτερικών, να μιλάει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι εάν δεν βρούμε μία λύση, μία λύση και έχοντας στο κεφάλι μας μία NAVTEX που διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ' αόριστον, χωρίς να έχουμε βγάλει εμείς δική μας από τη νύχτα, χωρίς να έχουμε καν πει κάτι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτές τις μέρες», είπε.Για το θέμα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επιμένει ότι δεν το έφερε «η ίδια» στην επικαιρότητα: «Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος» και παραθέτει αριθμούς χωρίς να επικαλείται πηγές: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο».Εστίασε, επίσης, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο. «Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα» είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής: «θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα». Στο ίδιο σημείο έθεσε την ακρίβεια ως παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τη συγκρότηση οικογένειας: «Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».Ως προς την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την πορεία της με μια ευρύτερη κοινωνική διεργασία που, όπως είπε, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης».«Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κόμμα, θεωρώ δίκαιο να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του και το πως ξεκίνησε, πως γεννήθηκε θα δώσει και τις πιο πολλές απαντήσεις», ανέφερε, περιγράφοντας το εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».Για τη δομή του εγχειρήματος, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ομάδων, με έμφαση σε μια συλλογική διαδικασία. «Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας ότι «κατά 70% είναι ολοκληρωμένες», χωρίς ακόμη να υπάρχει όνομα για το κόμμα: «Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».Περιέγραψε, επίσης, το στίγμα του εγχειρήματος ως χωρίς «ταμπέλα», λέγοντας: «Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς», ενώ πρόσθεσε: «Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου».

Η κυρία Δελιβάνη - Νεγρεπόντη είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι μία εξαιρετική οικονομολόγος με συγγραφικό έργο, με ομιλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και είναι και η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην Ελλάδα. Έχω μιλήσει μαζί της μερικές φορές. Πραγματικά είναι εξαιρετική και σαν ψυχή και σαν πνεύμα. Πράγματι, πριν από κάποια χρόνια πολλά, 20ετία ίσως, είχε μιλήσει για επιστροφή στη δραχμή. Σήμερα όμως, ακόμη και η ίδια έχει δηλώσει ότι αυτό είναι ανέφικτο και εγκληματικό. Επομένως, αυτή η διαστρέβλωση και ουσιαστικά το κόψιμο ράψιμο ώστε να κατηγορηθεί η κυρία Νεγρεπόντη για εκείνη τη δήλωση είναι. Είναι δόλιο. Προφανώς και δεν συζητάμε να βγούμε εκτός ευρώ. Αυτό είναι ανέφικτο και είναι και αστείο.

10.02.2026, 15:47