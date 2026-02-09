«Ντέρμπι» Βενιζέλου - Αλιβιζάτου για την ποινική ευθύνη των υπουργών στη συζήτηση 11 συνταγματολόγων για την αναθεώρηση, δείτε βίντεο

Κλείσιμο





Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Νίκου Αλιβιζάτου κατά την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα τη Συνταγματική αναθεώρηση.Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με τον κ. Αλιβιζάτο να διατυπώνει αιχμές κατά του κ. Βενιζέλου για οπισθοδρόμηση στην αναθεώρηση του 2001, καθώς ορίστηκε ότι μόνο η Βουλή μπορεί να ασκεί διώξεις κατά των υπουργών.«Βαγγέλη, η σύγκριση του 1975 με το 2001 είναι καταλυτική», είπε ο κ. Αλιβιζάτος, κάνοντας λόγο για οπισθοδρόμηση.Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κ. Βενιζέλος, διερωτώμενος: «Είναι δυνατόν να λέμε ότι πιο πριν μπορούσε ο δικαστής να ασκεί ποινικές διώξεις σε υπουργούς;». Όπως σημείωσε, η Βουλή ομόφωνα το 2001 επιχείρησε «να βάλει τάξη στην αθλιότητα του 1989».«Δεν το ξέρω», είπε από την πλευρά του ο κ. Αλιβιζάτος, με τον κ. Βενιζέλο να του απαντά «το ξέρεις, είσαι ειδικός και το ξέρεις. Θέλω να μας πεις αν υπήρξε εισαγγελέας που παρέκαμψε ποτέ τη Βουλή». Σύμφωνα με τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, το άρθρο 86, όπως είναι διατυπωμένο, οδήγησε σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα στην υπόθεση Novartis και στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.Δείτε το σχετικό βίντεο:Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975 – Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα, στις 10 και 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο.Η εκδήλωση εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο Νίκος Βούτσης, ο Σταύρος Κοντονής, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Χρήστος Πρωτόπαππας.Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου–Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος και Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος θα έχει και τον συντονισμό της συζήτησης.