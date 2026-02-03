Βολουδάκη: Η στρατηγική μετανάστευσης στοχεύει στην αποτροπή των παράνομων ροών και στην ενίσχυση των νόμιμων μετακλήσεων εργατών
Βολουδάκη: Η στρατηγική μετανάστευσης στοχεύει στην αποτροπή των παράνομων ροών και στην ενίσχυση των νόμιμων μετακλήσεων εργατών
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι το μεταναστευτικό επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνική συνοχή και απαιτεί συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης
Η αυστηρή αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και η παράλληλη δημιουργία ελεγχόμενων οδών για μετακλήσεις αλλοδαπών εργατών βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της μεταναστευτικής πολιτικής σύμφωνα με την κυρία Σέβη Βολουδάκη.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νομοσχέδιο που προωθεί μέτρα ενίσχυσης των νόμιμων οδών μετανάστευσης σημείωσε πως «Το μεταναστευτικό φαινόμενο επηρεάζει άμεσα την οικονομία, την αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και, τελικά, την ίδια τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτεί σχέδιο, κανόνες, ταχύτητα και δίκαιες διαδικασίες».
Η υφυπουργός είπε ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του πλαισίου επεξεργασίας αιτήσεων αδειών διαμονής και εργασίας αλλά και στην αυστηροποίηση των ποινών “για αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση”.
«Απλουστεύουμε τις διαδικασίες εισδοχής και διασφαλίζουμε ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων, στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες πολίτες. Το μήνυμα είναι σαφές: όποιος εργάζεται νόμιμα στη χώρα μας, αντιμετωπίζεται δίκαια, με σεβασμό και με κανόνες» ανέφερε η κυρία Βολουδάκη για να προσθέσει: «Παράλληλα, προχωράμε σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μετανάστευση». Θεσπίζεται η δυνατότητα αυτόματης κατανομής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις υπηρεσίες μίας στάσης σε ολόκληρη την επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του αιτούντος, με βάση τον μικρότερο φόρτο εργασίας. Εισάγεται η αυτόματη ανανέωση για ασφαλείς κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ καθιερώνεται ελάχιστη διάρκεια δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής, ώστε να περιοριστεί η άσκοπη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το περιθώριο εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης ανανέωσης από τον έναν στους τρεις μήνες, με αναλογικό πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης».
Ειδικά για τις μετακλήσεις εργατών, διαδικασία που αντιμετωπίζει αρκετά γραφειοκρατικά προσκόμματα, είπε μεταξύ άλλων «εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ένταξης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης με υψηλό μετοχικό κεφάλαιο ως άμεσων εργοδοτών, επιτρέποντας καλύτερη οργάνωση της μετακλητής εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται ταχεία διαδικασία για τη μετάκληση έως 500 εργαζομένων ανά έργο σε περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων ή μεγάλων δημοσίων έργων, ώστε η έλλειψη εργατικού δυναμικού να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη».
Πέραν αυτών η υφυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης: «Για τον λόγο αυτό, αυξάνεται η διάρκεια της Μπλε Κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δύο στα τρία έτη και θεσπίζονται νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως η Tech Visa για εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και η Talent Visa για αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού που επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία στη χώρα μας. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική θεώρηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την κατασκευή και λειτουργία κρίσιμων βιομηχανικών και τεχνολογικών υποδομών. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για τους φοιτητές και σπουδαστές από τρίτες χώρες. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές ταυτίζεται πλέον με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, αυξάνεται το όριο της επιτρεπόμενης μερικής απασχόλησης από 15 σε 20 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ μετά την αποφοίτηση παρέχεται η δυνατότητα παραμονής για ένα έτος με άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή σύσταση επιχείρησης. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται πλέον και στους σπουδαστές Κολλεγίων, ενισχύοντας τη σύνδεση σπουδών και αγοράς εργασίας» είπε.
Αναφορικά με τις προωθούμενες διατάξεις που αυστηροποιούν το πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης είπε: «Αυστηροποιούμε τις ποινικές κυρώσεις για τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξόδου, με κάθειρξη από πέντε έως είκοσι έτη και με πρόβλεψη ισόβιας κάθειρξης όταν η πράξη οδηγεί σε θάνατο. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης αλλοδαπών κρατουμένων που εκτίουν ποινές για πλημμελήματα, υπό τον όρο της άμεσης απέλασής τους, συμβάλλοντας τόσο στην αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης όσο και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών».
Τέλος για το καθεστώς λειτουργίας των ΜΚΟ είπε «Καθιερώνουμε δεσμευτικούς κανόνες εγγραφής στο Μητρώο, ενισχύουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και αυστηροποιούμε τις ποινές για μέλη οργανώσεων που εμπλέκονται σε διακίνηση ή παράνομη διαμονή, μετατρέποντας τις σχετικές πράξεις σε κακουργήματα. Επιπλέον, καταργείται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης προγραμματικών συμβάσεων, οι οποίες πλέον θα συνάπτονται αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση δημόσιων και ενωσιακών πόρων».
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρεμβαίνοντας στην συζήτηση που διεξάγεται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής για το νομοσχέδιο που προωθεί μέτρα ενίσχυσης των νόμιμων οδών μετανάστευσης σημείωσε πως «Το μεταναστευτικό φαινόμενο επηρεάζει άμεσα την οικονομία, την αγορά εργασίας, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη και, τελικά, την ίδια τη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας. Γι’ αυτό και η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτεί σχέδιο, κανόνες, ταχύτητα και δίκαιες διαδικασίες».
Η υφυπουργός είπε ότι το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην θεσμική και ψηφιακή αναβάθμιση του πλαισίου επεξεργασίας αιτήσεων αδειών διαμονής και εργασίας αλλά και στην αυστηροποίηση των ποινών “για αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση”.
«Απλουστεύουμε τις διαδικασίες εισδοχής και διασφαλίζουμε ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων, στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους Έλληνες πολίτες. Το μήνυμα είναι σαφές: όποιος εργάζεται νόμιμα στη χώρα μας, αντιμετωπίζεται δίκαια, με σεβασμό και με κανόνες» ανέφερε η κυρία Βολουδάκη για να προσθέσει: «Παράλληλα, προχωράμε σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μετανάστευση». Θεσπίζεται η δυνατότητα αυτόματης κατανομής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στις υπηρεσίες μίας στάσης σε ολόκληρη την επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του αιτούντος, με βάση τον μικρότερο φόρτο εργασίας. Εισάγεται η αυτόματη ανανέωση για ασφαλείς κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ καθιερώνεται ελάχιστη διάρκεια δύο ετών για κάθε άδεια διαμονής, ώστε να περιοριστεί η άσκοπη γραφειοκρατία. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το περιθώριο εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης ανανέωσης από τον έναν στους τρεις μήνες, με αναλογικό πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης».
Ειδικά για τις μετακλήσεις εργατών, διαδικασία που αντιμετωπίζει αρκετά γραφειοκρατικά προσκόμματα, είπε μεταξύ άλλων «εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ένταξης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης με υψηλό μετοχικό κεφάλαιο ως άμεσων εργοδοτών, επιτρέποντας καλύτερη οργάνωση της μετακλητής εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται ταχεία διαδικασία για τη μετάκληση έως 500 εργαζομένων ανά έργο σε περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων ή μεγάλων δημοσίων έργων, ώστε η έλλειψη εργατικού δυναμικού να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη».
Πέραν αυτών η υφυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης: «Για τον λόγο αυτό, αυξάνεται η διάρκεια της Μπλε Κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δύο στα τρία έτη και θεσπίζονται νέες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων, όπως η Tech Visa για εργαζόμενους σε νεοφυείς επιχειρήσεις και η Talent Visa για αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού που επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία στη χώρα μας. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική θεώρηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την κατασκευή και λειτουργία κρίσιμων βιομηχανικών και τεχνολογικών υποδομών. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται και για τους φοιτητές και σπουδαστές από τρίτες χώρες. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές ταυτίζεται πλέον με την ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, αυξάνεται το όριο της επιτρεπόμενης μερικής απασχόλησης από 15 σε 20 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ μετά την αποφοίτηση παρέχεται η δυνατότητα παραμονής για ένα έτος με άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή σύσταση επιχείρησης. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται πλέον και στους σπουδαστές Κολλεγίων, ενισχύοντας τη σύνδεση σπουδών και αγοράς εργασίας» είπε.
Αναφορικά με τις προωθούμενες διατάξεις που αυστηροποιούν το πλαίσιο της παράνομης μετανάστευσης είπε: «Αυστηροποιούμε τις ποινικές κυρώσεις για τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξόδου, με κάθειρξη από πέντε έως είκοσι έτη και με πρόβλεψη ισόβιας κάθειρξης όταν η πράξη οδηγεί σε θάνατο. Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα υφ’ όρον απόλυσης αλλοδαπών κρατουμένων που εκτίουν ποινές για πλημμελήματα, υπό τον όρο της άμεσης απέλασής τους, συμβάλλοντας τόσο στην αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης όσο και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών».
Τέλος για το καθεστώς λειτουργίας των ΜΚΟ είπε «Καθιερώνουμε δεσμευτικούς κανόνες εγγραφής στο Μητρώο, ενισχύουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και αυστηροποιούμε τις ποινές για μέλη οργανώσεων που εμπλέκονται σε διακίνηση ή παράνομη διαμονή, μετατρέποντας τις σχετικές πράξεις σε κακουργήματα. Επιπλέον, καταργείται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης προγραμματικών συμβάσεων, οι οποίες πλέον θα συνάπτονται αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση δημόσιων και ενωσιακών πόρων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα