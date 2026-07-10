Η 65χρονη Κάθι Γκρίφιν αποκάλυψε τον νέο της σύντροφο: «Είναι 22, πείτε ό,τι θέλετε», έγραψε
Η 65χρονη Κάθι Γκρίφιν αποκάλυψε τον νέο της σύντροφο: «Είναι 22, πείτε ό,τι θέλετε», έγραψε
Η κωμικός και ηθοποιός ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram με τον νεαρό να την κρατά από το χέρι
Τον νέο της σύντροφο αποκάλυψε η Κάθι Γκρίφιν, δηλώνοντας πως είναι 22 ετών.
Η 65χρονη κωμικός και ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου κρατά το χέρι του νεαρού άνδρα, ο οποίος είναι 43 χρόνια νεότερός της, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Είναι 22. Πείτε ό,τι θέλετε».
Δείτε τη φωτογραφία
Η ανάρτηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς από τους θαυμαστές και φίλους της να τη στηρίξουν στα σχόλια, ενθαρρύνοντάς τη να απολαύσει τη νέα της σχέση.
Τον Ιανουάριο, η Γκρίφιν είχε δηλώσει πως είχε ερωτευτεί έναν 23χρονο μετά τον χωρισμό της το 2025 από τον Ράντι Μπικ, εξηγώντας πως τον γοήτευσε η διαφορετική του οπτική: «Επειδή ήταν τόσο νέος, δεν κουβαλούσε τον συνηθισμένο σεξισμό, τη μισογυνισμό και τις προκαταλήψεις που συχνά έχουν άντρες της γενιάς μου», είχε πει χαρακτηριστικά.
Όπως είχε αναφέρει, ένιωσε ότι την έβλεπε πραγματικά και πως μαζί του ένιωθε άνεση και ηρεμία. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως η μεγάλη διαφορά ηλικίας στάθηκε εμπόδιο, οδηγώντας τελικά στο τέλος της σχέσης τους.
Η 65χρονη κωμικός και ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία όπου κρατά το χέρι του νεαρού άνδρα, ο οποίος είναι 43 χρόνια νεότερός της, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Είναι 22. Πείτε ό,τι θέλετε».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς από τους θαυμαστές και φίλους της να τη στηρίξουν στα σχόλια, ενθαρρύνοντάς τη να απολαύσει τη νέα της σχέση.
Τον Ιανουάριο, η Γκρίφιν είχε δηλώσει πως είχε ερωτευτεί έναν 23χρονο μετά τον χωρισμό της το 2025 από τον Ράντι Μπικ, εξηγώντας πως τον γοήτευσε η διαφορετική του οπτική: «Επειδή ήταν τόσο νέος, δεν κουβαλούσε τον συνηθισμένο σεξισμό, τη μισογυνισμό και τις προκαταλήψεις που συχνά έχουν άντρες της γενιάς μου», είχε πει χαρακτηριστικά.
Όπως είχε αναφέρει, ένιωσε ότι την έβλεπε πραγματικά και πως μαζί του ένιωθε άνεση και ηρεμία. Ωστόσο, παραδέχτηκε πως η μεγάλη διαφορά ηλικίας στάθηκε εμπόδιο, οδηγώντας τελικά στο τέλος της σχέσης τους.
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