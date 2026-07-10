Φωτιά τώρα στην Αγιάσο της Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αγιάσο της Λέσβου με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μήνυμα μέσω του 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε ετοιμότητα.Ειδικότερα το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αγιάσου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος στην κατάσβεση συνδράμουν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.Η πυρκαγιά βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από κατοικίες, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Σανατόριο Αγιάσου, γεγονός που έχει θέσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.