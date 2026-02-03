Αλεξοπούλου: Ζητώ συγγνώμη για το «τζάμπα πέθανε», ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα

«Α πευθυνόμουν στη ρητορική της αντιπολίτευσης του να δώσουμε και άλλα ασχέτως αν υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Για να έχει κάτι τόση αντίδραση, προφανώς θα μπορούσα να το πω διαφορετικά»