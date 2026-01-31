Θερμά λόγια Κασπάροφ για την προεδρία Ρουσόπουλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δείτε βίντεο

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι εξήρε την πολιτική βούληση του κ. Ρουσόπουλου, το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητά του