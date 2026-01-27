Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επί τάπητος τα μέτρα βιοασφάλειας
Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επί τάπητος τα μέτρα βιοασφάλειας
Στις 10 η σύσκεψη με τέσσερις περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο και τον περιφερειάρχη Ηπείρου που κατάφερε να την περιορίσει
Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η Γενική Δ/ντρια Κτηνιατρικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι τέσσερις περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:
καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στη σημερινή σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσει πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα.
Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει».
Όπως είχε επισημάνει, για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.
Από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.
Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.
- -Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
- -Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
- -Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,
- -Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
