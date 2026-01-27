Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επί τάπητος τα μέτρα βιοασφάλειας

Στις 10 η σύσκεψη με τέσσερις περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο και τον περιφερειάρχη Ηπείρου που κατάφερε να την περιορίσει