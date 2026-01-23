Φλωρίδης: Όποιος γονέας διαφωνεί με την απόφαση για επιμέλεια, μπορεί να ζητήσει αναστολή μέχρι το εφετείο όπως συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις

«Αδικεί τη ρύθμιση ότι πάνε να τη φορτώσουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό, η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης

για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και δίνει το δικαίωμα σε γονέα να προσβάλει απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου για την επιμέλεια παιδιών, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης



Όπως είπε στο ΟΡΕΝ, «έχουμε τη







Εξήγησε, μάλιστα, ότι «το καθεστώς των παιδιών έχει συνήθως ρυθμιστεί με ασφαλιστικά μέτρα και μετά βγαίνει μια τακτική απόφαση. Τα παιδιά δεν είναι σε καθεστώς που δεν έχει ρυθμιστεί πριν, αλλά εκδίδεται μια απόφαση πρώτου βαθμού».



Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, «η ανάγκη για τη ρύθμιση αυτή εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό, γιατί ενώ ισχύει για όλες τις υποθέσεις της χώρας που άγονται στα δικαστήρια, αυτό δεν υπήρχε για τα παιδιά. Ένας γονιός λοιπόν που δεν συμφωνεί με την απόφαση που εκδόθηκε, το ζητά με αίτηση στο δικαστήριο. Το δικαστήριο καλεί και τον άλλο γονιό και αυτός λέει διαφωνώ, τα παιδιά είναι μια χαρά δεν χρειάζεται να αλλάξει. Εμείς διατυπώσαμε τη διάταξη "η ισχύς της απόφασης που ζητάει ο διάδικος είναι μέχρι την έκδοση της απόφασης επί του ενδίκου μέσου και εκδίδεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις που το επιβάλει το συμφέρον του παιδιού". Αυτό θα το αποφασίσει κυριαρχικά το δικαστήριο, γιατί ο διάδικος μπορεί να λέει ό,τι θέλει».











Σημείωσε, δε, ότι «επί των διατάξεων του νομοσχεδίου η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Ελληνική Λύση είπαν παρών, δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 των βουλευτών και την ανοχή των 2/3. Άρα αυτοί που την ψήφισαν είδαν ότι είναι μια καλή διάταξη».



Όσον αφορά, τέλος, τα όσα γράφονται για αξιοποίηση της διάταξης από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απάντησε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση. Η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα».



Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε και σε όσα διακινούνται περί «ξαφνικής τροπολογίας που αιφνιδίασε» και εξήγησε ότι «όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία. Το νομοσχέδιο αυτό είχε 2 μέρη, το πρώτο το κύριο μέρος και το δεύτερο οι λοιπές διατάξεις. Στο δεύτερο μέρος ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία, όχι τροπολογίες, κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου κανονικά άρθρα και αυτό είναι η καθημερινή πρακτική. Ο κόσμος μπερδεύει μια τροπολογία που έρχεται στη Βουλή και διατάξεις που μπήκαν από την αρχή. Μια τροπολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν δίνει τη δυνατότητα στη Βουλή να τη διαχειριστεί σωστά. Οι διατάξεις αυτές είναι πάνω από 35 σε αυτές ήταν 8 από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκίνησε η συζήτηση στις επιτροπές. Στην αρμόδια επιτροπή έγιναν 4 συνεδριάσεις. Εκεί κατέθεσαν και αρμόδιοι φορείς. Μετά από αυτές το νομοσχέδιο εισήχθη στην ολομέλεια, η οποία κράτησε 2 ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια των συζητήσεων δεν υπήρξε καμία ένσταση και κριτική στη διάταξη αυτή.



Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φωτογραφική τροπολογία Σε ανάρτησή του στο Χ μετά τη συνέντευξη Φλωρίδη, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει, όπως παρουσιάστηκε το θέμα στην Κοινή Γνώμη είναι όλο λάθος και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή η Κυβέρνηση να συμβεί κάτι τέτοιο για κανέναν μας.







Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη



Λοιπόν ως προς το επίμαχο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ και προκάλεσε δικαιολογημένη ανησυχία στους πολίτες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέδειξε προ ολίγου του

@OpenNewsGr ότι:



Α) δεν υπήρξε καμμία άσχετη νυκτερινή ή πρωινή τροπολογία αλλά διαδικασία κανονικής νομοθέτησης 8 διατάξεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Νομοσχέδιο.

Β) οι 8 αυτές διατάξεις ήταν στο Σώμα του Νομοσχεδίου και συζητήθηκαν κανονικά σε 4 συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής και 2 μέρες στην Ολομέλεια. Κλήθηκαν φορείς κλπ δηλαδή τηρήθηκε όλη η Κοινοβουλευτική διαδικασία.

Γ) δεν είχε εμπλοκή κανένα άλλο Υπουργείο ή Υπουργός στην κατάθεση της αλλά ήταν αποκλειστική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δ) τελικά υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές δηλ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και 3 Ανεξάρτητους ενώ Σύριζα, Ελληνική Λύση και Νίκη ψήφισαν Παρόν. Δηλ είχε έγκριση και ανοχή από τα 2/3 της Βουλής.



Το ότι ένας Υπουργός έκανε χρήση μία τέτοιας διατάξεως δεν είναι μεμπτό, δεν έχει λιγότερα δικαιώματα ένας πολίτης επειδή είναι Υπουργός.



Σε κάθε περίπτωση φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει, όπως παρουσιάστηκε το θέμα στην Κοινή Γνώμη είναι όλο λάθος και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή η Κυβέρνηση να συμβεί κάτι τέτοιο για κανέναν μας .

23.01.2026, 09:51