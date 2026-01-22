Metron Analysis: Από το 12,9% στο 16% το προβάδισμα ΝΔ μέσα σε έναν μήνα, στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού

Στάσιμα τα ποσοστά δυνητικής στήριξης του κόμματος Τσίπρα, δύο μονάδες πάνω του κόμματος Καρυστιανού, αλλά μόνον το 2% την επιλέγει για την πρωθυπουργία - Επτακομματική Βουλή, μένουν εκτός ΜεΡΑ25, Νίκη, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας - Μόλις 18% οι θετικές γνώμες για Τραμπ