Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ με προβάδισμα 12,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, 18 μονάδες μπροστά ο Μητσοτάκης για την πρωθυπουργία

Κερδισμένη από την Εξεταστική η Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της κερδίζει 2,7 μονάδες σε έναν μήνα και η ίδια ανεβαίνει 5 μονάδες στην δημοτικότητα - Δεύτερη στην κατάταξη για την πρωθυπουργία πάνω από Τσίπρα και Ανδρουλάκη