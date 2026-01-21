Με ένταση ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για συγκρότηση διακομματικής: «Αντί να έρθουν με προτάσεις, ψάχνουν δικαιολογία να αποφύγουν τον διάλογο»
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προέταξαν διαδικαστικές διαφωνίες και κατήγγειλαν ως προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους αγρότες
Με ένταση ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκροτηθεί διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που θα συζητήσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και τρόπους ανασυγκρότησής του.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προέταξαν διαδικαστικές διαφωνίες και κατήγγειλαν ως προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους αγρότες προκειμένου να δείξουν εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να συμπλεύσουν με την πλειοψηφία για την συγκρότηση της επιτροπής, αν και συμφωνούν για την ανάγκη διαλόγου και αναζήτησης μιας εθνικής στρατηγικής για την αναδιάταξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Από την πλευρά της ΝΔ ο κ. Νότης Μηταράκης σχολιάζοντας την στάση της αντιπολίτευσης είπε: «αντί να προσέλθουν τα κόμματα με ουσιαστικές προτάσεις, ψάχνουν μια δικαιολογία για να αποφύγουν τον διάλογο. Έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση από τον πρωθυπουργό για σύσταση διακομματικής επιτροπής και είναι μόνη που κατατέθηκε».
Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος διαφώνησε με την συγκρότηση κοινοβουλευτικής επιτροπής αντιπροτείνοντας την δημιουργία εθνικής επιτροπής. «Δεν συμφωνήσαμε με την διαδικασία που εισάγεται η σημερινή συζήτηση. Καταθέτουμε αίτημα και πρόταση εθνικού διαλόγου για την συγκρότηση εθνικής επιτροπής με σαφή δομή και χρονοδιάγραμμα. Το πόρισμα της θα κατατεθεί στην Βουλή. Ζητάμε η πρότασή μας να τεθεί σε ψηφοφορία. Η κυβέρνηση έρχεται με καθυστέρηση 7 ετών να ομολογήσει ότι δεν έχει κάνει τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.
Από το προεδρείο της Βουλής πάντως, ο κ. Θανάσης Μπούρας εξήγησε στον κ. Μάντζο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε την πρόταση του στην Διάσκεψη των Προέδρων προκειμένου να συμπεριληφθεί στην συνολική συζήτηση της Ολομέλειας. «Η Διάσκεψη Προέδρων κύριοι είχε μια πρόταση. Επι μιας προτάσεως πήρε την απόφαση της. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Αν θέλατε θα τις είχατε καταθέσει στη Διάσκεψη» είπε.
Να σημειωθεί ότι στην Διάσκεψη των Προέδρων, που αποτελεί το επίσημο όργανο για τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών, εισήχθη μόνο η πρόταση της ΝΔ επί της οποίας διαφωνία εξέφρασε μόνο το ΚΚΕ.
Πέραν αυτών, αντίστοιχη πρόταση με του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σημειώνοντας: «εμείς δεν υποβιβάζουμε το θέμα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή όπως προτείνει ο Κ. Μητσοτάκης».
«Με καθαρό τρόπο το ΚΚΕ διαφώνησε με αυτή την κοροϊδία της διακομματικής επιτροπής. Η επιτροπή ήταν και είναι για αντιπερισπασμό στον ηρωικό αγώνα της αγροτιάς που υπονόμευσε η κυβέρνηση» είπε η κυρία Διαμάντω Μανωλάκου ενώ την διαφωνία της εξέφρασε και η κυρία Μερόπη Τζούφη από την Νέα Αριστερά.
Ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Βουλή όπως και τους αγρότες. Μας κοροϊδεύει» ενώ για προσχηματική πρόταση μίλησε ο κ. Σπύρος Τσιρώνης από την Νίκη. Τέλος ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «πρωτοφανή» τον τρόπο συζήτησης της πρότασης.
