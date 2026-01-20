Πολιτικός διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας: Οι διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης
Πολιτικός διάλογος Ελλάδας - Τουρκίας: Οι διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης
Οι δύο υφυπουργοί Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι εξέτασαν και την προετοιμασία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών
Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα και πραγματοποίησαν τον 5ο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που καθιερώθηκε μεταξύ των δύο χωρών το 2023.
Οι υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων που μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
«Οι δύο υφυπουργοί εξέτασαν, επίσης, την προετοιμασία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα», ενώ «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας», όπως σημειώνεται στην Κοινή Δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης.
Οι υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων που μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
«Οι δύο υφυπουργοί εξέτασαν, επίσης, την προετοιμασία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα», ενώ «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας», όπως σημειώνεται στην Κοινή Δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα