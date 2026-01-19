Κατέθεσε την καταγγελία του στον Ιατρικό Σύλλογο κατά της Καρυστιανού ο Καραχάλιος
Κατέθεσε την καταγγελία του στον Ιατρικό Σύλλογο κατά της Καρυστιανού ο Καραχάλιος
Μετά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού δημόσια πως ο γνωστός επικοινωνιολόγος «χρειάζεται ψυχίατρο», ο Νίκος Καραχάλιος κινήθηκε θεσμικά
Η κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον γνωστό επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο, έχει κλιμακωθεί με τον τελευταίο να καταθέτει πλέον καταγγελία εναντίον της στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Μετά τον ισχυρισμό της κυρίας Καρυστιανού δημόσια πως ο γνωστός επικοινωνιολόγος «χρειάζεται ψυχίατρο», ο Νίκος Καραχάλιος αποφάσισε να καταφύγει εναντίον την τέως Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, όπου υπάγεται επαγγελματικά η Μαρία Καρυστιανού.
Χθες δήλωσε: «Την καταγγέλλω πλέον στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί εδώ συντελέστηκε το αδίκημα, ένας γιατρός να αποκαλεί δημοσίως και να συμπληρώνει ειλικρινά δίπλα, δηλαδή δεν το λέει εν τη ρύμη του λόγου. Ή δεν ξέρει τι λέει ή δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου ή το κάνει επίτηδες και με δόλο» τόνισε ο κύριος Καραχάλιος, προσθέτοντας πως «επιστρέφω λοιπόν τις κατηγορίες με μία καταγγελία. Και πλέον να ξέρει η κυρία Καρυστιανού και η κυρία Γρατσία ότι όλα θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει να κάνει τις ενέργειές του ένας επαγγελματίας».
Σημειωτέον ότι ο Νίκος Καραχάλιος υποστήριξε πως αμφότερες οι κυρίες Γρατσία και Καρυστιανού τον θίγουν ως επαγγελματία και ακόμη πως τα λεγόμενά τους συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Η καταγγελία του Νίκου Καραχάλιου στον ΙΣΑ εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού:
