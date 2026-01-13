Καρυστιανού κατά Καραχάλιου: Πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο - Έχω πνευματικό και ηγουμένη, αλλά δεν ξέρω πώς τα έμπλεξε με τα παραθρησκευτικά
Καρυστιανού κατά Καραχάλιου: Πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο - Έχω πνευματικό και ηγουμένη, αλλά δεν ξέρω πώς τα έμπλεξε με τα παραθρησκευτικά
Έκανε λόγο για «παραλήρημα» και «2-3 συναντήσεις» στις οποίες «ο κ. Καραχάλιος μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία»
Απαντήσεις σε όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει ο Νίκος Καραχάλιος για την ίδια, τις συναντήσεις τους και τη γερόντισσα με τα αραμαϊκά έδωσε τη Δευτέρα η Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «παραλήρημα» από τον επικοινωνιολόγο.
«Η μόνη αλήθεια στο παραλήρημά του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός» είπε αρχικά στον ΑΝΤ1.
Ειδικά για τη γερόντισσα, η κυρία Καρυστιανού είπε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Δείτε την απάντηση Καρυστιανού για Καραχάλιο
Στην ερώτηση, δε, αν ζήτησε από τον Νίκο Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».
Ερωτηθείσα, τέλος, αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» η Μαρία Καρυστιανού εμφανώς ενοχλημένη απάντησε για τον κ. Καραχάλιο «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».
