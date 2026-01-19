Κοντογεώργης: Σήμερα μπορεί να κλείσει ο κύκλος των κινητοποιήσεων των αγροτών και να ανοίξει αυτός του σταθερού διαλόγου

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για αποκλιμάκωση των μπλόκων, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα δημοσιονομικά μέτρα και έστειλε μήνυμα σύνεσης εν μέσω διεθνών και ευρω-ατλαντικών εξελίξεων





«Με το σημερινό ραντεβού κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν από κάποιες εβδομάδες. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες τη συνάντηση, που ήταν μια ουσιαστική συνάντηση και όλοι βγήκαν κερδισμένοι από αυτήν», δήλωσε εισαγωγικά και εξέφρασε την ελπίδα του ότι «το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Η αντιπροσωπεία θα μεταφέρει την αγωνία που υπάρχει στο πεδίο και εμείς έχουμε εξειδικεύσει τα μέτρα». Ενώ διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να συζητηθεί οποιοδήποτε δημοσιονομικό μέτρο - «δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή», σημείωσε - όπως και ό,τι εκφεύγει του ευρωπαϊκού πλαισίου. Οτιδήποτε άλλο «είμαστε εδώ να το συζητήσουμε σήμερα για όση ώρα χρειαστεί αλλά και, ταυτόχρονα, να βάλουμε μια αφετηρία σε έναν ουσιαστικό διάλογο». Επεσήμανε δε, ότι φέτος ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ δήλωσε πως περιμένει στη σημερινή συνάντηση να γίνει συζήτηση για το αγροτικό πετρέλαιο.



Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να παραμείνουν τα μπλόκα και μετά τη συνάντηση, απάντησε: «Δεν θέλω να προδικάσω. Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Το κλίμα είναι κλίμα εκτόνωσης. Έχουν γίνει βήματα από την κυβέρνηση και οι αγρότες έχουν κάνει τα δικά τους βήματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση σήμερα, και με τις συζητήσεις που θα γίνουν, μπορεί να λήξει καλά». Με άλλα λόγια, οι αγρότες -αναμένει- «να αποχωρήσουν (από τα μπλόκα) και να γυρίσουν στις δουλειές τους».







Παραλλήλως παρέπεμψε στις επόμενες συζητήσεις με τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, κάνοντας ειδική αναφορά στις αποζημιώσεις και την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. «Υπάρχουν θέματα αλλά υπάρχουν και λύσεις», τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης.



Ακολούθως, στη συνέντευξη τέθηκε το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού: Το πού τοποθετείται πολιτικά, «θα προσδιορισθεί από το τι θα λέει, από τα πρόσωπα. Όταν προσδιορισθούν, τότε θα έχουμε χρόνο για πολιτική συζήτηση, κριτική και, αν χρειασθεί, αντιπαράθεση», ήταν το σχόλιο του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, που έθεσε, όμως, στη συνέχεια και μια άλλη παράμετρο σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις: τον διεθνή παράγοντα.



«Δεν είναι καλά όλα αυτά. Πάση θυσία πρέπει να κρατήσουμε τις ευρω-ατλαντικές σχέσεις και η χώρα μας ως πυρηνικό κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας προφανώς θα πρέπει να ακολουθήσει και να δει πώς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα λυθούν κάποια ζητήματα. Και, βέβαια, έχοντας σταθερές και διαχρονικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο διάστημα και στο αμυντικό και στο ενεργειακό πεδίο (οι σχέσεις αυτές) έχουν πάει ένα βήμα πιο εκεί. Και προφανώς (πρέπει) να τις διαφυλάξουμε».



Εν κατακλείδι, «θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε οι ευρω-ατλαντικές σχέσεις να παραμείνουν σταθερές και επειδή η χώρα μας έχει ρόλο και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ αλλά είμαστε και σε μια γειτονιά που δεν μπορείς να προχωράς αμέριμνος. Χρειάζεται να έχουμε ανοιχτές τις αντένες μας στο τι γίνεται την περίοδο αυτή».



Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τη μομφή κατά της κυβέρνησης, που απηύθυνε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, την οποία και χαρακτήρισε ως τη χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αφού σχολίασε, «εγώ δεν είδα και πολύ ενθουσιασμό στην εκδήλωση», παρατήρησε:



«Δεν ξέρω τι περίμενε κάποιος από τον κ. Τσίπρα» αλλά, συνέχισε, «ακόμη κι αυτοί που είναι απέναντι στην κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις, αν τους ρωτήσεις, δεν θα σου πουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη της Μεταπολίτευσης».



Και ο Θ. Κοντογεώργης κατέληξε: «Ο κ. Τσίπρας πρέπει να κάνει ένα rebranding και στη σοβαρότητα, και να απευθυνθεί σοβαρά στους ψηφοφόρους. Θα πρέπει να είναι γειωμένος στην πραγματικότητα».

19.01.2026, 12:28