Κόμμα Καρυστιανού: Μαζεύει χιλιάδες υπογραφές και φτιάχνει πρόγραμμα μέσω Zoom

Με υψηλές ταχύτητες, αλλά παρασκηνιακά προς το παρόν, εξελίσσεται η τεχνική προετοιμασία του «κόμματος Καρυστιανού», το οποίο τρέχει με γοργούς ρυθμούς κατά δήλωση της άτυπης επικεφαλής του, Μαρίας Καρυστιανού, μετά και την ηχηρή παραίτησή της από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023».Η δημόσια παραίνεση 5 εκ των 7 μελών του διοικητικού συμβουλίου προς την κυρία Καρυστιανού να... παραμερίσει λόγω της δυνάμει πολιτικής της ιδιότητας προκάλεσαν αντανακλαστικά την έξοδό της από το τιμόνι του συλλόγου και μαζί την καταγγελία της σχετικής απόφασης ως «άκυρης σε νομικό επίπεδο».H ίδια φαίνεται να επικεντρώνεται τώρα ολοκληρωτικά στον νέο πολιτικό φορέα, πυκνώνοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις της, αλλά και τις πολιτικές διεργασίες, στον απόηχο των αντιδράσεων αρκετών εκ των υπόλοιπων συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας.Αν και επισήμως έχουν γίνει λίγα γνωστά αναφορικά με τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την κυρία Καρυστιανού στο πολιτικό της εγχείρημα, εντούτοις φαίνεται ότι ομάδες εργασίας έχουν στηθεί τους τελευταίους μήνες, εργαζόμενες ανά τομείς πολιτικής - τις περισσότερες φορές από απόσταση.Ακαδημαϊκοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, πρώην πρυτάνεις και άλλοι φέρεται να συμμετέχουν στις ομάδες συγκρότησης θέσεων μέσω... Zoom, καθώς πολύ λίγα πρόσωπα φέρονται να μετέχουν στον στενό πυρήνα του επιτελείου της έχοντας καθημερινή επαφή με την ίδια διά ζώσης.Μάλιστα οι διεργασίες για τη συγγραφή του προγράμματος έχουν ενταθεί λόγω του χρονοδιαγράμματος με το οποίο φέρεται να κινείται το Οργανωτικό του νέου κόμματος. Ιδίως όταν το πρόγραμμα του νέου φορέα «θα τεθεί στη διάθεση των πολιτών για να κριθεί», σύμφωνα με τη Μαρία Γρατσία, alter ego της κυρίας Καρυστιανού, η οποία τοποθέτησε τον Φεβρουάριο ως κομβικό μήνα για τον στρατηγικό σχεδιασμό του νέου κόμματος.Η είσοδος... με φόρα του «κόμματος Καρυστιανού» ήδη από τον επόμενο μήνα δεν φέρεται ασύνδετη με τη δυναμική που εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αφού οι ερωτηθέντες για το «Πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού» στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Interview απάντησαν σε ποσοστό 14,5% πολύ πιθανό, σε ποσοστό 9,6% αρκετά πιθανό, σε ποσοστό 12,5% λίγο πιθανό, και ως καθόλου πιθανό απάντησε το 61,9%.Την ίδια στιγμή, η κυρία Καρυστιανού εμφανίστηκε απόλυτη μιλώντας στο «Down Town» Κύπρου, αφού απάντησε ως προς τον τρόπο ανάδειξης του επικεφαλής του νέου κόμματος πως «ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό και ως εκ τούτου δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται».Στην προοπτική αυτή, πληροφορίες θέλουν ως μία από τις ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι και επεξεργάζονται οι υποστηρικτές της να αποτελεί η συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων υπογράφων (100.000-200.000 για παράδειγμα) σε κοινό κείμενο- προσκλητήριο, με το οποίο θα ζητούν δημόσια από την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» να αναλάβει τα ηνία του νέου φορέα σε μια κίνηση συλλογικής κοινωνικής απαίτησης.Σε αυτό το πνεύμα, πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα γκρουπ στα κοινωνικά δίκτυα που αυτοπροσδιορίζονται ως «ομάδες υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού», υποδεικνύοντας σε ορισμένες περιπτώσεις στην ίδια και πρόσωπα κατάλληλα να την πλαισιώσουν εν είδει μιας Επιτροπής Σοφών.«Ζητώ από τη Μαρία Καρυστιανού να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας», «Υποστηρικτές/Φίλοι της Μαρίας Καρυστιανού» είναι μερικές μόνο από τις σελίδες αυτές, ενώ στα ονόματα που της προτείνουν προς αξιοποίηση διάφοροι χρήστες περιλαμβάνονται στην πλειονότητά τους διπλωμάτες, απόστρατοι αξιωματικοί, καθηγητές, δικηγόροι και αυτοδιοικητικοί.

Δεσμοί με τη Νίκη

Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Η ηγουμένη

Με εντυπωσιακή συχνότητα αναρτήσεων, αλλά και αναπαραγωγή δηλώσεων και σχολίων για την άτυπη ηγέτιδα του κινήματος, στις ίδιες «ομάδες υποστηρικτών» δεν λείπουν αιχμηρές απαντήσεις στα όσα σχολιάζονται στη δημόσια σφαίρα με φόντο την κυρία Καρυστιανού, ακόμη κι αν αυτά προέρχονται από άλλους συγγενείς θυμάτων ή πρώην συνεργάτες της, όπως για παράδειγμα ο γνωστός επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος.Ο τελευταίος παρατήρησε πως «είναι εξοργιστικό αυτό με την κακομεταχείριση ανθρώπων που προσφέρουν καλόπιστα τις υπηρεσίες τους στην (τέως) πρόεδρο του συλλόγου, να έρχεται η Υπερπρόεδρος του Κομματοκινήματος να τους εκθέτει δημοσίως για να ικανοποιήσει μια εμμονική εκδικητική μανία», καθώς από το επιτελικό σχήμα του «κόμματος Καρυστιανού» φέρεται να αποχώρησε ο δικηγόρος, Τάκης Σκαρίπας, ο οποίος κατά πληροφορίες ανήκει ιδεολογικά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.Την ίδια στιγμή, κόκκινη γραμμή φαίνεται να παραμένει η συμμετοχή γνωστών προσώπων από το «παλιό πολιτικό σύστημα» στο νέο κόμμα, ακόμη κι αν αρκετές φωνές προεξοφλούν πως στο τέλος θα υπάρξουν αναγκαστικά προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα στο πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού, αφού δεν είναι λίγοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και οι επιλαχόντες που τελούν υπό αναμονή για ένα ραντεβού μαζί της.Ταυτόχρονα, όμως, «δεν υπάρχουν καπέλα αριστερά και δεξιά ως βαρίδια», ξεκαθάρισε η Μαρία Γρατσία ως προς το ιδεολογικό στίγμα του νέου κόμματος, υποστηρίζοντας για την υποψηφιότητά της το 2023 με το κόμμα της Νίκης πως «μπήκα στο ψηφοδέλτιο 20 ημέρες πριν από τις εκλογές, την τελευταία στιγμή».Η εγγύτητα άλλωστε προσώπων με αναφορά στη Νίκη με τη Μαρία Καρυστιανού δεν αποτυπώνεται μόνο στο πρόσωπο της Μαρίας Γρατσία, αλλά και στην ανταπόκριση της άτυπης επικεφαλής του νέου κόμματος σε κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Οπως, για παράδειγμα, ο χαιρετισμός που απηύθυνε στην εκδήλωση με θέμα «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή», την οποία πραγματοποίησε η Πανελλήνια Κίνηση κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού ΕΞΟΔΟΣ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.«Η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς μυστικότητα. Είναι προστατευόμενη ελευθερία και αυτοδιάθεση. Είναι το δικαίωμα να αποφασίζω εγώ τι θα επιλέξω και τι θα μοιραστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καρυστιανού, προσθέτοντας: «Οταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση».Και κατέληξε λέγοντας: «Γι’ αυτό και θα βρίσκομαι πάντα απέναντι σε κάθε μορφή αθέμιτης υποχρεωτικότητας που επιβάλλεται με τρόπο αυταρχικό και απόλυτο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, που τελικά καταργεί την έννοια της συναίνεσης και την προστασία της ατομικής επιλογής».Η συγκεκριμένη παρέμβαση της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» δεν φαίνεται να προέκυψε συγκυριακά, αφού στη διοικούσα επιτροπή της πανελλήνιας αυτής κίνησης μετέχει ο κ. Γεώργιος Αποστολάκης, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, αλλά και πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νίκης.Το γεγονός μάλιστα ότι την ίδια εκδήλωση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, και οι ηγούμενοι των Ιερών Μονών Καρακάλλου, Δοχειαρίου και Γρηγορίου του Αγίου Ορους αναθέρμανε τη φημολογία στους εκκλησιαστικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης για πνευματική σύνδεση ενός πυρήνα στελεχών της Νίκης με τη Μονή Καρακάλλου, εντάσσοντας στη σφαίρα επιρροής της και τη Μαρία Καρυστιανού.Παρ’ όλα αυτά, σε κατηγορηματική διάψευση οποιασδήποτε σχέσης με τη Νίκη είχε προβεί με ανακοίνωσή του ο καθηγούμενος της μονής στις εθνικές εκλογές του 2023, δηλώνοντας τότε πως «ἡμεῖς ὡς μοναχοί καί κληρικοί, δέν πολιτευόμεθα και γενικῶς δέν ἀναμιγνυόμεθα εἰς τά πολιτικά δρώμενα, ἐν τούτοις ἔχομεν ὑποχρέωσιν καί καθῆκον νά προσευχώμεθα διά τήν πατρίδα ἡμῶν, ὥστε νά ἀναδεικνύωνται ἐκ τοῦ λαοῦ πολιτικοί ἄξιοι, πεφωτισμένοι, εὐλαβεῖς, ἐμφορούμενοι μέ τά πατροπαράδοτα ιδανικά καί ιδεώδη, προκειμένου να προάγουν παντοιοτρόπως τήν εὐλογημένην ἡμῶν χώραν, ὅπως τῆς πρέπει και αξίζει».Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Μαρία Καρυστιανού κάθε άλλο παρά έκρυψε τη στενή σχέση της με τη θρησκεία. Οπως είπε στον ΑΝΤ1, «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την Εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή, αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς τον Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Εχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι».Εκκλησιαστικές πηγές εικάζουν ότι η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη αναφέρεται στη Γερόντισσα Ακυλίνα από την Ιερά Μονή Παναγίας της Σεϊδανάγιας κοντά στη Δαμασκό, η οποία υπήρξε, κατά πληροφορίες, και στόχος του ISIS.