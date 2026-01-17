Ο Γεωργιάδης έκανε καρδούλα στη γυναίκα που «είπε την αλήθεια και κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς»

Πολιτικά επικίνδυνη για όσους επένδυσαν πολιτικά στα Τέμπη η Καρυστιανού

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού και σχολίασε ότι «θα γίνει πολιτικά επικίνδυνη για τις δυνάμεις που είχαν επενδύσει στα Τέμπη όπως ο ΣΥΡΙΖΑ η Πλεύση Ελευθερίας η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ εν μέρει».Πρόσθεσε, δε, ότι «εγώ δεν την θεωρώ μηδέν την κυρία Καρυστιανού στα πολιτικά. Σαν προσωπικότητα μιλάει ωραία, έχει συγκρότηση, είναι καλοντυμένη, «πουλάει» με την καλή έννοια, δεν είναι πρόσωπο που περνάει αδιάφορα».Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «η μόνη επιβεβαιωμένη συγκάλυψη είναι για τα οικονομικά του συλλόγου των Τεμπών αφού η Μαρία Καρυστιανού έγραψε ότι δεν μιλούσα για να μην τους εκθέσω».