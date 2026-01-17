Ο Γεωργιάδης έκανε καρδούλα στη γυναίκα που «είπε την αλήθεια και κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς»
Οι κομμουνιστές δεν έχουν αστική ευγένεια, το βίντεο δείχνει τι περνάω, είπε ο υπουργός Υγείας - «Η Καρυστιανού είναι πολιτικά επικίνδυνη για όσους επένδυσαν πολιτικά στα Τέμπη
Τις ευχαριστίες του στην γυναίκα, η οποία τον υπερασπίστηκε απέναντι σε συνδικαλιστές που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψή του στην κλινική της Ματίνας Παγώνη στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς για την κοπή της πίτας, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Μιλώντας στο Action 24 το βράδυ του Σαββάτου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε «θέλω να πω στην κυρία αυτή σας αγαπώ και σας ευχαριστώ, μια απλή κυρία είπε την αλήθεια της και κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς» ενώ στη συνέχεια έκανε και μια καρδούλα προς τη γυναίκα αυτή.
Αναφερόμενος, δε, στο περιστατικό με την διαμαρτυρόμενη εργαζόμενη που δεν του έδωσε το χέρι είπε ότι «αρχικά το πήρα στην πλάκα αλλά αν θίξεις την ηθική μου συγκρότηση οργίζομαι. Την ώρα που είμαι στο μεταίχμιο για να μην πλακωθώ, έρχεται μια κυρία και αρχίζει να φωνάζει αφήστε τον ήσυχο, είναι ο καλύτερος υπουργός. Οι κομμουνιστές δεν έχουν αστική ευγένεια, το βίντεο δείχνει τι περνάω, στο Γεννηματάς έχω κάνει έργα πάνω από 5,5 εκατ. και έχουμε άλλα 5 εκατ.»
Στο βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε δύο διαφορετικές εικόνες που επικράτησαν, μία των αποδοκιμασιών προς το πρόσωπό του και μία της εκδήλωσης ευχαριστιών από ασθενή του νοσοκομείου.
Όπως τόνισε στην ανάρτησή του ο υπουργός, την ώρα που συνδικαλιστές της Αριστεράς τον κατηγορούσαν, μία ασθενής τους επιτέθηκε, καθώς ήταν ευχαριστημένη από τη δουλειά του στο υπουργείο Υγείας.
«Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…» κατέληξε την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…
Πολιτικά επικίνδυνη για όσους επένδυσαν πολιτικά στα Τέμπη η ΚαρυστιανούΟ κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού και σχολίασε ότι «θα γίνει πολιτικά επικίνδυνη για τις δυνάμεις που είχαν επενδύσει στα Τέμπη όπως ο ΣΥΡΙΖΑ η Πλεύση Ελευθερίας η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ εν μέρει».
Πρόσθεσε, δε, ότι «εγώ δεν την θεωρώ μηδέν την κυρία Καρυστιανού στα πολιτικά. Σαν προσωπικότητα μιλάει ωραία, έχει συγκρότηση, είναι καλοντυμένη, «πουλάει» με την καλή έννοια, δεν είναι πρόσωπο που περνάει αδιάφορα».
Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι «η μόνη επιβεβαιωμένη συγκάλυψη είναι για τα οικονομικά του συλλόγου των Τεμπών αφού η Μαρία Καρυστιανού έγραψε ότι δεν μιλούσα για να μην τους εκθέσω».
