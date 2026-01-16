Γεωργιάδης για την επίσκεψη στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθεται η Αριστερά, ασθενής είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου
Γεωργιάδης για την επίσκεψη στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθεται η Αριστερά, ασθενής είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά μου
«Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…» σχολίασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
Βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ανέβασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δείχνοντας δύο διαφορετικές εικόνες που επικράτησαν, μία των αποδοκιμασιών προς το πρόσωπό του και μία της εκδήλωσης ευχαριστιών από ασθενή του νοσοκομείου.
Όπως τόνισε στην ανάρτησή του ο υπουργός, την ώρα που συνδικαλιστές της Αριστεράς τον κατηγορούσαν, μία ασθενής τους επιτέθηκε, καθώς ήταν ευχαριστημένη από τη δουλειά του στο υπουργείο Υγείας.
«Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…» κατέληξε την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…
Δείτε το βίντεο της χρονιάς!!! Είμαι στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» προσκεκλημένος της κ. Ματίνας Παγώνη (παρεπιπτόντως η κλινική της είναι σε άριστη κατάσταση) την ώρα που κόβουμε την πίτα έρχονται οι γνωστοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, από την «Συμμορία της μιζέριας» με τα γνωστά τους συνθήματα για την πλουτοκρατία. Ψύχραιμος τους πλησιάζω για τα χρόνια πολλά, δίνω το χέρι μου και αρνούνται να με χαιρετήσουν διότι είμαστε κατά τη γνώμη τους εχθροί. Την ώρα που με κατηγορούν εμφανίζεται μία ασθενής η οποία κυριολεκτικά τους επιτίθεται, διότι με κατηγορούν ενώ η ασθενής είναι εξαιρετικά ευχαριστημένη από τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Προβλέπω νέα κλάματα στην Αριστερά…
