Η συγγνώμη του Κυρανάκη στην Πέρκα για το «μην τσιρίζεις»

Aπευθύνθηκα στη συνάδελφό μου με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές, γράφει σε ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών