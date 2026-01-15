«Μην τσιρίζετε, εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας»: Σύγκρουση Κυρανάκη με Πέρκα στη Βουλή

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την λήξη της συνεδρίασης κατά την διάρκεια της τελικής ομιλίας του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς διαφωνώντας προφανώς με όσα έλεγε ο κ. Κυρανάκης άρχισε να φωνάζει και να τον διακόπτει πυροδοτώντας έντονο διάλογο