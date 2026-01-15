Συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων για την αεροναυτιλία: Εγκαθίστανται και νέοι πομποδέκτες

Όπως αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Χρίστος Δήμας, η Ομάδα θα αποτελείται από εξειδικευμένα σε τεχνικά ζητήματα στελέχη της ΥΠΑ και του ΟΤΕ